Aufgrund der geltenden Hygieneregeln war es in diesem Jahr eine ganz besondere Herausforderung für die Organisatoren der alljährlich stattfindenden Vereinsmeisterschaft der Radsportfreunde Sassenberg. Aufgrund der geltenden Vorschriften entschied man sich für eine Kombination aus einer „traditionellen“ Schätzfahrt und einem klassischen Einzelzeitfahren.

Die insgesamt 16 RSFler trafen sich am vergangenen Sonntag zum Warmup über zwölf Kilometer und einer gemeinsamen Streckenerkundungsrundfahrt. Der festgelegte Rundkurs, welcher von jedem Sportler zwei Mal absolviert werden musste, hatte eine Länge von 7,5 Kilometer. Danach ging es in alphabetischer Reihenfolge, auf die Strecke. Alle zwei Minuten wurde ein Radsportler auf die Strecke geschickt. Für die kniffelige Zusatzwertung musste jeder Starter zuvor jedoch noch die Differenz zwischen seiner eigenen Gesamtfahrzeit und der Gesamtfahrzeit des nachfolgenden Fahrers in Minuten schätzen.

Der schnellste Fahrer der Radsportfreunde Sassenberg beendete die 15 Kilometer Strecke nach exakt 24 Minuten, die schnellste Fahrerin nach 29:12 Minuten und wurden mit diesen Zeiten Vereinsmeister/Vereinsmeisterin 2020.

Bei der sehr interessanten Zusatzwertung gingen die Schätzungen der Differenz zum nächsten Fahrer von 0,02 Minuten bis 3:14 Minuten auseinander. Wer letztendlich Vereinsmeister/in oder Schätzmeister/in geworden ist, wird jedoch erst im Rahmen der Saisonabschlussfahrt am 10. Oktober bekannt gegeben.

Nachdem alle Fahrer völlig ausgepowert, glücklich und vor allem unfallfrei wieder am Ziel angekommen waren, fuhren die Sportler noch eine lockere Ausrollrunde.

Es war trotz der Einschränkungen eine Vereinsmeisterschaft über die die Radsportfreunde Sassenberg, nach der Pandemie, noch lange reden werden.

