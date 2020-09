Nach langer Vorlaufzeit war allen Beteiligten die Freude anzumerken: Rund um das Herrenhaus Harkotten können Spaziergänger nun einem Waldlehrpfad folgen. Dabei liefen die Planungen seit vielen Jahren, wie Ferdinand Freiherr von Korff im Rahmen der offiziellen Einweihung betonte. Schon sein Vater habe vor mehr als zehn Jahren das Gespräch mit der Grundschule gesucht und das Aufstellen von Holzschildern angeregt.

„Reden ist immer gut, aber man muss es auch tun“, so von Korff. „Hier hat der Heimatverein die Führungsrolle übernommen.“ Für besagten Heimatverein ergriff deren Vorsitzender Gregor Krützkamp das Wort. „Das ist wieder ein Zeichen, dass die Füchtorfer Vereine zusammenarbeiten.“ Clemens Knappheide sei indes „der Motor“ hinter der gemeinsamen Aktion. Die Finanzierung des Lehrpfads übernahm derweil die Stadt Sassenberg.

Franz Stockmann , Vorsitzender der Kreisgruppe der Schutzgemeinschaft deutscher Wald, nahm gemeinsam mit Geschäftsführer Wolfgang Schulze an der Eröffnung teil. „Wir haben dieses Projekt sehr gerne unterstützt. Das ist ein Ausschnitt der westfälischen Flora.“

Insgesamt, so fuhr Stockmann fort, seien 13 Baumarten im Wald rund um das Herrenhaus zu finden. Darunter viele heimische Arten, aber auch „klimastabile Bäume“. Neben Platanen können Spaziergänger auch an der ursprünglich aus Amerika stammenden „Große Küstentanne“ oder auch Douglasien vorbeikommen.

Marlies Borisch, Schulleiterin der Grundschule, war ebenfalls voll des Lobes. „Es ist schön, dass wir zusammenarbeiten konnten.“ Noch fehle etwa eine Informationstafel zur Kiefer, so Borisch, „aber das Anfang ist gemacht.“ In Zukunft würden Schulklassen öfters den Lehrpfad wandern und so in der Natur lernen. Im Anschluss an den gemeinsamen Rundgang lud Gastgeber Freiherr von Korff zum gemeinsamen Grillen ein.