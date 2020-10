Granaten in Garten in Sassenberg gefunden

Sassenberg -

Weiträumig abgesperrt wurde am Mittwochmittag der Klingenhagen in Sassenberg. Grund hierfür war der Fund zweier großkalibriger Granaten, mutmaßlich Mörsergranaten aus dem Ersten Weltkrieg. Zur genaueren Klassifizierung und vor allem sicheren Entschärfung wurde der Kampfmittelräumdienst in Düsseldorf angefordert.