Heimatfreunde bepflanzen Kreisverkehr am Ortseingang

Füchtorf -

Momentan sieht der Kreisel trotz der imposanten Stahlskulpturen noch etwas trist aus. Doch die Heimatfreunde haben am Mittwoch alles drangesetzt, dass sich das spätestens im Frühjahr ändert. Dann soll dort ein Blütenmeer im Zentrum des Kreisels an der Ravensberger Straße in Gelb, Weiß und Orange leuchten.