15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr rückten am Montagmorgen um 7.40 Uhr zur technischen Hilfeleistung aus, weil ein Lkw auf seinem Weg nach Sassenberg Diesel verloren hatte. Auf der Dieselspur ereigneten sich zwei Unfälle.

Bereits an der Autobahnabfahrt Rheda begann die Spur, berichtete Katharina Felsch , Sprecherin der Kreispolizei Gütersloh. Das Fahrzeug verlor auf dem Weg entlang der B 64, der K 18 und der B 513 Treibstoff, bis es in der Porschestraße in Sassenberg am Ziel war.

Auto gerät ins Schleudern

Auf Gütersloher Kreisgebiet sei es in Folge der Dieselspur zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden gekommen, teilte Felsch mit. Zwischen Clarholz und Beelen wurde es dramatischer, wie die Polizei des Kreises Warendorf berichtet: Gegen 5.55 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der B 64 in Richtung Clarholz unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Weil Gegenverkehr kam, scherte der Warendorfer wieder ein und geriet aufgrund der Dieselspur ins Schleudern. Dabei driftete das Auto bis auf die angrenzenden Schienen und blieb dort stehen. Der 35-Jährige verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde mit einem Kran von den Schienen gehoben und anschließend abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße und auch der Bahnverkehr waren in dem Abschnitt für fast zwei Stunden gesperrt. In Sassenberg stellte die Polizei das Verursacherfahrzeug im Industriegebiet fest. Es handelte sich um ein Lkw-Gespann, das ein 33-jähriger Bulgare fuhr. Der gab gegenüber den Beamten an, dass der Wagen bereits vor einigen Tagen den gleichen Defekt hatte. Dazu sei eine Fachfirma herausgekommen und habe den Schaden behoben.

Reinigung durch Spezialfirma

Für die Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma herangezogen, die die Strecke mehrere Stunden lang reinigte. Dadurch war die Sassenberger Feuerwehr mit ihrem Einsatz vergleichsweise schnell fertig.