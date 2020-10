Weit über die Grenzen des Spargeldorfs hinaus ist der Martinsumzug bekannt, der traditionell am Sonntagabend vor dem Martinsfest stattfindet. Nach dem Martinsspiel der Grundschule in der Pfarrkirche wird der Segen und die Botschaft des heiligen St. Martin von hunderten von Kindern symbolisch mit dem Licht der Laternen durch die Straßen des Dorfs getragen, angeführt vom hoch zu Ross sitzenden St. Martin und begleitet durch das Spiel von Musikverein und Spielmannszug. Weit über 400 Tüten mit süßen Leckereien werden danach üblicherweise vom Bürgerschützenverein ausgegeben, um die die jungen Teilnehmer für ihren Einsatz zu belohnen. Eine tolle Veranstaltung, zu der nicht nur Füchtorfer Schützlinge mit ihren Eltern anreisen.

Bereits im Rahmen der Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine war erkennbar, dass der bekannte Rahmen mit dem Start in der Pfarrkirche in diesem Jahr nicht möglich sein wird. Der Zug mit dem Martinssingen solle aber auf jeden Fall weiter geplant werden, waren sich die Vereine einig.

Nach Rücksprache mit den Genehmigungsbehörden musste der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft die aktuelle Lage neu bewerten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Entwicklung und der Einstufung des Kreises Warendorf als Risikogebiet wird der Zug in diesem Jahr nicht stattfinden können. „Auch wenn der Nordkreis aktuell nicht so stark betroffen ist, können wir momentan nicht absehen wie sich die Situation weiter entwickelt“, erklärt Klaus Hölscher, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Der Umzug sei zwar draußen, die Veranstalter könnten in der Größenordnung aber nicht für Mindestabstände sorgen. „Zudem gibt es Restriktionen bezüglich der Blasmusik, die einen Umzug zusätzlich erschweren“, erklärt Hölscher. „Alles in allem passt es einfach nicht in die Zeit, so schade es ist.“