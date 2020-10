Bereits 2019 musste er wegen geringer Anmeldezahlen abgesagt werden, hielt Alen Celikel , zweiter Vorsitzender des Vereins, fest. Auch Thomas Stockhausen , Vorsitzender der Handballabteilung, der als Gast teilnahm, sah die Zukunft kritisch: „Das Angebot ist größer geworden, die Nachfrage kleiner.“ Die Kosten „drumherum“ seien stetig gestiegen. Entsprechend glaubt Stockhausen – unabhängig von der Corona-Pandemie – nicht an ein zeitnahes Comeback des Formats. Er bedankte sich beim Förderverein und berichtete über die aktuellen Trainings- und Wettkampfbedingungen. Zusätzlich zur Maskenpflicht beim Betreten der Halle sei nun der Mund-Nase-Schutz auch während des Spiels verpflichtend. „Ich hoffe, dass wir den Spielbetrieb aufrechterhalten können.“ Ohnehin sei die Saison corona-bedingt lang wie nie und der Spielplan eng getaktet. Keine einfachen Rahmenbedingungen.

Bei den Wahlen wurde Celikel als zweiter Vorsitzender bestätigt. Das Amt des ersten Vorsitzenden blieb wie bisher vakant. Nicht mehr Teil des Vorstands ist die bisherige Beisitzerin Manuela Stockhausen, die auf eigenen Wunsch hin ausschied. Ein weiteres Jahr ist Eveline Dudek nach einstimmigem Votum Beiratsmitglied. Die Kasse prüfen Dieter Menke und Jannick Neukötter.

Solide Zahlen präsentierte Kassiererin Ruth Dälken. Dank des langfristig angelegten Engagements der Volksbank habe man in die Ausrüstung der Abteilung investieren können, berichtete Celikel. Gemeinsam mit der Fußballabteilung sei eine neue Beschallungsanlage in der Herxfeldhalle installiert worden. Der Ausblick gestalte sich jedoch schwierig. „Es ist einer der schwersten Haushaltspläne, den ich je aufgestellt habe“, so Celikel. „Wir haben unheimlich gute Ideen gehabt, was wir alles hätten machen können. Am Ende sind wir froh, dass wir wieder trainieren können und spielen dürfen.“