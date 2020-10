Corona ist auch eine Chance

Die Sängerinnen und Sänger der Füchtorf Chorgemeinschaft verlieren sich fast im großen Kirchenschiff der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt . Etwa bis zum Mittelgang sind die rund 30 Aktiven locker über die Kirchenbänke verteilt. Und doch ist dieser Abend für sie eine besondere Gelegenheit: Zum ersten Mal nach der langen Corona-Pause singen wieder alle Chormitglieder gemeinsam in der Kirche.

Abstand ist Pflicht

Natürlich ist das Abstandhalten weiterhin oberstes Gebot, auch wenn sich die Distanzvorgaben gegenüber dem Sommer etwas verringert haben. „Ich hätte nie gedacht, dass bei meinem Beruf als Kirchenmusiker der Zollstock irgendwann zum wichtigsten Hilfsmittel wird“, scherzt Christian Ortkras , hauptamtlicher Kantor und Organist der fusionierten katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Johannes. Penibel achtet er darauf, dass jeder mindestens zwei Meter Abstand zum Chorkollegen wahrt, denn beim Singen ist der Ausstoß der gefährlichen Aerosole größer als gewöhnlich. Erst dann geht es los mit der Chorprobe, die in den ersten Minuten einer Turnstunde ähnelt: Körperabklopfen, locker werden, Gewicht erspüren.

„ Wir sind richtig glücklich, wieder gemeinsam singen zu können. Wir sind richtig glücklich, wieder gemeinsam singen zu können. “ Andreas Pohlschmidt, Vorsitzender der Chorgemeinschaft

„Wir sind richtig glücklich, wieder gemeinsam singen zu können“, hatte Andreas Pohlschmidt , Vorsitzender der Chorgemeinschaft, die allgemeine Stimmungslage vor der Probe beschrieben. Seit Mitte August probt der Chor zwar schon wieder in Kleingruppen, erzählte Vorstandsmitglied Birgit Sieweke, allerdings zunächst nur im Freien. Als die Witterung nach drinnen zwang, blieb der Chor bei der Regelung. Aber jetzt, wo die Advents- und Weihnachtszeit näherrücken und die Hygienevorschriften für Chöre es zulassen, scheint es langsam unvorstellbar, nicht gemeinsam zu proben.

Ein Chor kann nicht nur singen (v.l.): Tanja Kleine Wächter, Irmgard Terhorst und Birgit Wessel erzeugen in dieser Übung zur Stimmbildung einen Ton, als würde ein Motor angelassen. Foto: Ulrike von Brevern

Zuständig für drei Chöre

Drei Chöre betreut Ortkras in Sassenberg. Neben der Chorgemeinschaft Füchtorf probt in Sassenberg „Sound & Spirit“, und dann ist da noch der Kinderchor, der dem Kirchenmusiker besonders am Herzen liegt. „Hätte ich nicht selbst im Kinderchor gesungen, wäre ich wahrscheinlich nie Kirchenmusiker geworden“, bekennt er freimütig. Dabei geht es ihm um mehr als hübsch klingenden Chorgesang. „Es ist mein Ziel, dass Kinder selbstständig mit ihrer Stimme umgehen können, dass jedes Kind weiß, wo seine Stimme sitzt“, sagt der Chorleiter. Eine Lehre fürs Leben.

„Singen als Futter für Kinderhirne“

Ortkras sieht „Singen als Futter für Kinderhirne“ und zugleich den Chorgesang als „perfekte Schule für das soziale Miteinander“. Dass ein Kind nicht singen könne, lässt er nicht gelten. Selbst verhaltens- oder logopädisch auffällige Kinder machten beeindruckende Fortschritte. Dafür setzt er auf eine umfassende stimmliche und musikalische Ausbildung, aber auch auf die Schulung der Körperwahrnehmung.

„Ihr wisst, wenn euer Körper offen ist, geht es besser“, ruft er auch den erwachsenen Sängern in Füchtorf zu, die soeben einen guten, offenen Stand erspürt haben. Nun geht es mit Stimmübungen weiter, mal auf einem satten „U“, mal auf einem exakten „T“, dann mit einem lockeren „Jipijeeh“. Dabei schwingen die Sänger den Arm, als schleuderten sie ein Lasso. Jeder singt solo, einmal durch die Kirche.

Infektionsgefahr nicht geheuer

In Füchtorf setzt derzeit eine Handvoll Sänger aus, weil ihnen die Infektionsgefahr beim Chorsingen nicht geheuer erscheint. In Sassenberg ist die Skepsis noch etwas größer. „Sound & Spirit“ hat einige Zeit ebenfalls in der größeren und gut zu belüftenden Füchtorfer Pfarrkirche geprobt, aber jetzt ist der Chor – dem Komfort zuliebe – zurückgekehrt in die heimische Sassenberger Kirche. Gemeinsame Proben erscheinen den Sängerinnen und Sängern allerdings weiterhin zu riskant. So proben sie in zwei Gruppen im vierzehntägigen Wechsel.

Endlich sind die Füchtorfer bei ihrem ersten Chorsatz angekommen. „Sanctus, sanctus“ klingt es hell und entspannt durch die Kirche. Ein Weihnachtskonzert wird es trotz der gemeinsamen Proben nicht geben, dämpft Ortkras Hoffnungen. Die Sänger werden in Kleingruppen die Messe im Advent begleiten.

„Etwas Gutes hat die Corona-Zeit für uns ja doch“, hält Pohlschmidt allerdings fest: „Die Qualität hat sich verbessert, denn wenn jeder alleine steht, kann man sich an niemanden anhängen, und jeder gibt sein Bestes.“