Schon am heutigen Donnerstag will Sabrina Albanese auf dem Weg nach Paris sein. Die 30-jährige Pizza-Weltmeisterin betrieb gemeinsam mit ihrer Familie rund sieben Jahre lang das Il Mulino am Mühlenplatz. Dort sind die Pforten nun seit einigen Wochen geschlossen und warten auf die Neueröffnung durch einen neuen Betreiber.