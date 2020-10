Seit Mittwoch morgen weisen Schilder darauf hin, dass auf dem Wochenmarkt Maskenpflicht besteht. „Das sollte doch eigentlich schon jeder wissen“, kritisiert eine Passantin, die das Aufstellen beobachtet. „Aber es halten sich zu wenige dran. Jetzt wird es teuer!“

Tatsächlich ist ein Bußgeld von 50 Euro fällig, wenn der Maskenpflicht nicht nachgekommen wird, bestätigt Martin Kniesel , Leiter des Hauptamtes der Stadt Sassenberg. Allerdings gelte die Maskenpflicht während der Wochenmarktzeit nicht erst, seit der Kreis am Samstag als Risikogebiet eingruppiert wurde. „Die Pflicht, auf Märkten Maske zu tragen, ergibt sich schon aus der Coronaschutzverordnung“, erläutert er. „Das hat mit der Inzidenz nichts zu tun.“

Die Corona-Zahlen in Sassenberg lassen sich mit denen in Ahlen oder Beckum gar nicht vergleichen. Im Vergleich der übrigen Orte des Kreises liegt die Hesselstadt im oberen Mittelfeld. „Aber bislang sind die Infektionen nicht in Sassenberg entstanden“, bemerkt Kniesel. Dennoch mahnt er, weiter alles zu tun, um das Infektionsrisiko zu senken. Das Ordnungsamt werde im Rahmen der personellen Möglichkeiten kontrollieren, insbesondere dass die Quarantänebedingungen eingehalten werden, aber auch, dass bis auf weiteres um 23 Uhr Sperrstunde ist in Sassenbergs Kneipen und Gaststätten.