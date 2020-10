Ein Mann mit vielen Gesichtern

Ihn als Sassenberger Original zu bezeichnen, wäre eine grobe Untertreibung. „Es ist eine Lust, in Sassenberg zu leben“ – dieses geflügelte Wort zum heimischen Lebensgefühl, das er prägte, dürfte ihn bei Einheimischen wie Zugezogenen noch um Jahrzehnte überleben. Am heutigen Freitag feiert der langjährige Bürgermeister sowie vielseitig im Vereins- und Stadtleben engagierte August Budde seinen 85. Geburtstag.

Seit 2004 ist August Budde Ehrenbürger und Ehrenbürgermeister der Stadt. Eine generell seltene Ehre. „Seine politischen Verdienste sind überragend. Aber er hat sich ja nicht nur auf die politische Arbeit beschränkt. Daher hat es viele gute Gründe gegeben, ihm beide Ehrentitel zuzugestehen“, betont Bürgermeister Josef Uphoff. Budde ist gerngesehener Ehrengast beim Neujahrsempfang und gehört viele Jahre zu den Ersten, die mit einem Sprung ins Wasser die Freibadsaison offiziell eröffneten.

Am 23. Oktober 1935 wurde August Budde als drittes von sechs Kindern in Füchtorf geboren. Nach der Volksschule entschied er sich für das Tischlerhandwerk, in dem er auch die Meisterprüfung ablegte. 1964 heiratete er seine vor acht Jahren verstorbene Frau Anni. Das Paar freute sich über drei Töchter und in der Folge sechs Enkelkinder.

„ Ich wollte keine große Feier. Das habe ich zum 80. gemacht Ich wollte keine große Feier. Das habe ich zum 80. gemacht “ August Budde

Bereits in Füchtorf war August Budde in der Jungen Union politisch aktiv gewesen. Nach seinem Umzug nach Sassenberg brachte ihn 1964 sein Nachbar und damaliger Bürgermeister Bernhard Tarner in die CDU. Im Verlauf kandidierte Budde im Wahlbezirk an der Füchtorfer Straße.

1984 wurde August Budde zum Bürgermeister der Hesselstadt gewählt. Mit Stadtdirektor Heinrich Schwienheer bildete er über mehr als ein Dutzend Jahre ein eingespieltes Duo. „Es war eine schwere Zeit, denn ich war ja auch noch voll berufstätig. Aber ich hatte einen guten Arbeitgeber, der das mitgetragen hat“, erinnert sich der Senior gerne auch an seinen damaligen Chef Bernhard Griestop.

Bis heute ist der Sassenberger in der Senioren Union aktiv, der er seit 1998 als Vorsitzender vorsteht. „Im Moment findet ja leider nichts statt“, sprüht Budde weiterhin vor ausgebremstem Tatendrang. Und welchen Rat würde er den heute politisch Verantwortlichen mit auf den Weg geben?

„Sassenberg muss sich einfach weiterentwickeln. Und dabei dürfen wir Füchtorf nicht vergessen“, so Buddes Überzeugung. Doch auch abseits von Kommunalpolitik, Bebauungsplänen und der Realisierung der Umgehungsstraße, die Budde als wichtigstes Thema der vergangenen Jahrzehnte bezeichnet, war und ist der 85-Jährige sehr aktiv. Neben der Kolpingsfamilie Füchtorf und später in Sassenberg gehört Budde in zwei weiteren Sassenberger Vereinen zu den festen Größen. Den Karnevalsclub KCK führte er 1981 als Prinz August II. „Der Schwarze von Holz und Span“ durch die Session. 1998 ehrten ihn die Jecken mit ihrem Verdienstorden.

Vor allem jedoch ragt Buddes Engagement im Bürgerschützenverein heraus. „Ich habe seit 1965 alle Schützenfeste mitgemacht. Das war jetzt das erste Mal, dass ich nicht feiern konnte“, bedauert Budde die Corona-bedingte Absage im Sommer diesen Jahres. 1985 wurde er in den Vorstand gewählt, von 1997 bis 2010 war er Präsident des Bürgerschützenvereins. „Das ist ja hier ein Gefühl, als ob man Bundeskanzler wird“, hatte er damals die stehenden Ovationen zu seinem Abschied kommentiert. Neben dem Rang des Ehrenvorstandsmitglieds „seines“ Vereins ist Budde zudem Träger des Verdienstordens in Gold.

Seit 1965 jedes Schützenfest mitgemacht

Und auch beim Füchtorfer Schützenfest feierte der Jubilar von 1954 bis 1964 als Schützenbruder mit. Kurze Zeit später sprang er spontan ein. So nahm er 1966 und 1967 hoch zu Ross als Major am Fest teil. Zu einem Konflikt mit den Sassenberger Schützen habe diese besondere Form der Nachbarschaftshilfe nicht geführt, schmunzelt Budde im Rückblick. Ohnehin fühle er sich zwar als Sassenberger, doch sei er Füchtorf noch immer sehr verbunden. Verhindert die Corona-Pandemie nun größere Feierlichkeiten? „Ich hätte ohnehin so gefeiert, wie sonst auch. „Ich wollte keine große Feier. Das habe ich zum 80. gemacht“, sprachs und freut sich darauf, mit seinen Lieben schön Essen zu gehen.