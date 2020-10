Neuer Platz für alte Räder

Burkhard Schröder ist kein Mensch, der sich in den Vordergrund schiebt. Zufrieden beobachtet der ehemalige Vorsitzende der Radsportabteilung des VfL aus dem Hintergrund das Treiben im frisch gestrichenen Schuppen einer der städtischen Flüchtlingsunterkünfte am Lappenbrink. Dabei wäre das Fahrradlager der Flüchtlingshilfe, das hier jetzt neue Räume bezogen hat, ohne ihn undenkbar. Rund 600 Fahrräder hat Schröder in den vergangenen fünf Jahren aufgearbeitet, noch mehr recycelt. „Durch Ihr Engagement sind unsere Flüchtlinge in Sassenberg mobiler geworden“, lobt Helmut Helfers , Sozialamtschef der Stadt, am ersten Öffnungstag in den neuen Räumen Schröders Arbeit. „Das ist eine Menge Zeit, die sie da hinein stecken.“

Das Fahrrad ist für viele Geflüchtete, gerade auch in Außenunterkünften wie in Gröblingen, wichtigstes Transport- und damit ein bisschen auch Integrationsmittel. „Busfahren wird auf die Dauer doch zu teuer“, weiß Helfers. Die Flüchtlingshilfe kümmerte sich daher schon vor fünf Jahren als eines der ersten Projekte um das Problem. Zunächst sammelte sie gespendete Fahrräder in Räumen der ehemaligen Fabrik Rath. „Das war noch im Obergeschoss“, erinnert sich Elisabeth Lückewerth, Sprecherin der Initiative. Es folgte der Umzug in die ehemalige Gerco-Halle.

Der Versuch, dort eine Reparaturwerkstatt einzurichten, damit Flüchtlinge lernten, die Leeze selbst zu reparieren, lief zunächst gut an, wurde aber wieder eingestellt: „Es kamen immer die selben und sie sahen eher zu“, erinnert sich Schröder. Neben ihm gehörten Jörg Kruse, Heribert Schubert und Günther Wittler zeitweise zum Team, das die Leezen instand setzte. Oberstes Ziel war lange, die Räder verkehrssicher zu machen.

Entspannung bei der Rad-Reparatur

Schröder selber nimmt die Räder mit und werkelt daran in heimischer Werkstatt – im Wechsel mit Arbeiten an seinen Oldtimern. Das Schrauben an den Fahrrädern entspanne, schmunzelt Schröder. „Man sieht schneller einen Erfolg.“ Dabei repariert er nicht nur, sondern schlachtet auch alte Schätzchen aus. „Wir sind froh, dass er so auf unser Geld achtet“, bekräftigt Lückewerth. Was gekauft werden muss, wird über das Programm „Menschen stärken Menschen“ des Bundesfamilienministeriums finanziert.

Im Schuppen am Lappenbrink hat Schröder die Räder optisch ansprechend sortiert. Herren, Damen- und Kinderräder stehen hier sauber aufgereiht, fast wie in einem Zweiradladen. Hadiatou ist mit ihrer Mutter gekommen, um ein neues Rad auszusuchen. Kinder bekommen häufiger ein kostenloses Rad, damit die Größe passt. Erwachsene erhalten nur eins. Geht das verloren, müssen sie das nächste kaufen oder nachweisen, dass sie einen Diebstahl bei der Polizei angezeigt haben. Auch für ein Schloss muss jeder selbst aufkommen.

Nachdem die Fahrradausgabe in den ersten Jahren fast im Akkord erfolgte, hat sich die Lage inzwischen beruhigt. Schließlich kommen nur noch sehr wenige neue Geflüchtete in die Stadt, bestätigt Helfers. Schröder nutzt die Zeit, um verstärkt auch auf Äußerlichkeiten zu achten. „Inzwischen bemühe ich mich, die Räder auf den modernen Geschmack zu stylen“, erzählt der Zweiradfan. Schließlich sollen sie auch gefallen. Bei Hadiatou und ihrem neuen roten Flitzer hat das perfekt geklappt.