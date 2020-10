„Atlantic Giant“ – allein der Name der Gemüsesorte lässt auf Großes schließen. Und wer weiß, dass es sich dabei um eine Kürbissorte handelt, weiß dass die Idee nicht ganz verkehrt ist. Und so hatten die beiden Vorstandsfrauen Stefanie Wöstmann und Alexandra Kruse auch einiges zu stemmen, um im diesjährigen Wettbewerb der Blumen und Gartenfreunde den Sieger zu ermitteln.

Sieben Gartenfans hatten sich mit dem orangefarbenen Halloween-Gemüse an dem Wettbewerb um das schwerste Gemüse beteiligt. Das scheint im Vergleich zur Vereinsgröße oder auch zu den Teilnehmerzahlen anderer Jahre nicht gar so viel, allerdings braucht so ein Gigant auch einigen Platz im Garten. Auf dem Balkon ist er erst recht kaum zu ziehen.

Ob der Größe stellte sich natürlich auch die Frage: Wie die Wiegearbeit erledigen? „Ich habe zu meinem Mann gesagt: ‚Du Schatzi, lass dir doch mal was einfallen‘“, lacht Alexandra Kruse. Und natürlich ließ sich Jörg Kruse etwas einfallen. An einem Besenstiel, den beide Frauen über die Schultern legen konnten, befestigte er in der Mitte eine professionelle Federwaage und an der wiederum ein Netz, in dem der Kürbis lag.

Die Waage war im Gegensatz zur üblichen Kofferwaage bis zu 300 Kilo belastbar. Ganz soviel Gewicht mussten die beiden Frauen dann allerdings doch nicht wuchten: Den Siegerkürbis zog das Ehepaar Fögeling mit 47,9 Kilo. Es folgten Elisabeth Möllmann (44,9 Kilo) und Reinhard Fischer (34,5 Kilo). Dass ein Gigant auch ganz schön klein sein kann, stellte Marlies Linke unter Beweis: Ihr „Riese“ wog knapp zwei Kilo. Das ist mein Minikürbis, habe sie gesagt, berichtet Kruse. Dafür aber ein besonders leuchtend orangefarbener.