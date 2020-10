Eigentlich ist der jährliche Schnupper-Workshop des Gebrasa-Blas­orchesters Mitte November ein fester Termin im Kalender der Musikanten. An einem geselligen Nachmittag können Interessierte die Instrumente kennenlernen, sich über die Nachwuchsausbildung des Orchesters informieren und dem Jugendorchester zuhören. Aufgrund der aktuellen Situation kann diese Veranstaltung in diesem Jahr jedoch nicht in der gewohnten Form angeboten werden, teilt das Blasmusikorchester mit.

„Trotzdem möchten wir interessierten Nachwuchsmusikanten und Eltern die Möglichkeit geben, sich unter Beachtung der aktuellen Corona-Auflagen über das Orchester, die Instrumente und unsere tolle Nachwuchsarbeit zu informieren. Gerade in der jetzigen Zeit merken wir selber, dass es toll ist, ein Instrument spielen zu können und dadurch einen besonderen Ausgleich zu haben“, sagt Lena Achtermann , Vorsitzende des Orchesters.

Deshalb lädt das Gebrasa-Blasorchester am Sonntag, 15. November, alle Interessierten ab 15 Uhr in sein Musikerheim auf dem Gebrasa-Gelände ein. Einzelne Musikerinnen und Musiker werden Instrumente präsentieren und Fragen beantworten. Alle Interessierten sind eingeladen, egal ob sie bereits ein Instrument spielen oder nicht. „Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und informativen Nachmittag, an dem wir hoffentlich vielen Nachwuchsmusikern die Freude an der Musik vermitteln können“, so Achtermann.

Um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten und die Corona-Auflagen erfüllen zu können, bittet das Orchester bis zum 13. November um telefonische Anmeldung und zwar bei Dirigent Christian Borgmann unter 01 51 14 16 61 06.