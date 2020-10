Ein Politiker mit eigenem Kopf

Mehr als ein Vierteljahrhundert hat der Christdemokrat Alfons Westhoff im Rat mitgemischt, zuletzt als Vorsitzender des bedeutenden Infrastrukturausschusses. Jetzt ist Schluss. Warum? „Ich höre auf, ganz einfach“, sagt er schlicht und ein finaler Punkt hängt deutlich in der Luft. Doch dann blitzt ein Lachen aus seinen Augen: „Sagen wir mal so: Ich denke meine Entzugserscheinungen werden sich in Grenzen halten. Es reicht jetzt einfach mal.“

Der Gröblinger Landwirt nimmt bei seiner Meinung kein Blatt vor den Mund. Das hat ihn gelegentlich auch für Parteifreunde unbequem gemacht. Schon früh hat er sich politisch engagiert. Noch keine dreißig Jahre alt wurde er 1985 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Sassenberg und trat damit in die großen Fußstapfen von August Budde , der ins Bürgermeisteramt wechselte. Als der langjährige Gröblinger Wahlkreisabgeordnete Paul Schulze Osthoff 1994 nicht mehr antrat, folgte ihm Westhoff nicht nur im Rat, sondern gewann auch das Kreistagsmandat.

„Der Egoismus nimmt zu, auch in der Kommunalpolitik“, klagt Westhoff heute und meint damit das politische Interesse der Mitbürger. „Die Leute kommen erst zur Ausschusssitzung, wenn der Bagger rollt!“ Menschen engagierten sich politisch für einzelne Projekte, etwa bei Fridays for Future. Wer in der Kommunalpolitik Verantwortung übernehme, müsse sich dagegen mit seiner Meinung in allen Bereichen „outen“. „Ratspolitik muss alles erwägen, alles abwägen.“

Abwägen, das bedeutet etwa das Interesse am Eigenheim wachsendem Flächenfraß und sozialen Notwendigkeiten gegenüberzustellen. „Wir müssen in Sassenberg in die Geschossbauweise einsteigen“ hält Westhoff fest. Nur so könne der Wohnungsmarkt entlastet werden. Eine Meinung, die verbreitet auf Gegenwind stößt. „Da muss man den Mut haben das auch mal durchzudrücken“, ist er überzeugt und meint den ganzen Rat.

„Wir müssen uns viel mehr auf unsere Strukturaufgaben konzentrieren!“, fordert der erfahrene Politiker vom Rat. Einzelprojekte wie etwas das Lastenrad zu unterstützen, sei gut und schön. Aber wichtiger sei, die kommunalen Radwege instand zu halten, dass auf ihnen klimagerecht geradelt werden kann.

Nicht immer lief für den meinungsstarken Gröblinger alles glatt in der Politik. Zu Beginn des Jahrtausends geriet er soweit in Querlage zu seiner Partei, dass er sich bei der Kandidatenaufstellung für den Rat einer Kampfabstimmung stellen musste. Das Kreistagsmandat hatte er da schon an den Füchtorfer Parteifreund Wilhelm Pries verloren. Doch er setzte sich durch. „Das war eine Erfahrung“, sagt er heute lakonisch und setzt nachdenklich hinzu: „Demokratie ist gar nicht so einfach.“ Die Gefahr zu verlieren, scheue so mancher potenzielle Newcomer in der Politik, bedauert er und betont: „Der zweite bei einer Wahl ist kein Verlierer.“

Rückblickend lobt Westhoff den offenen, sehr kooperativen Umgang der Verwaltung unter Bürgermeister Josef Uphoff mit dem Rat. Das sei unter dessen Vorgänger manchmal etwas anders gewesen. Auch das vor wenigen Jahren eingeführte digitale Ratsinformationssystem weiß der alt gediente Politiker zu schätzen. „Das hat sich bewährt. Die Arbeit läuft sehr viel strukturierter.“

Und dann ist da noch der Trend auf Landes- und Bundesebene: Kommunale Politik werde heute ernster genommen und finanziell unterstützt. Das mache sie weniger abhängig von Gewerbesteuereinnahmen. Für den engagierten Landwirt ist das der richtige Weg, denn: „Die Kommune ist die Urzelle der Demokratie.“