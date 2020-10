Feierlichkeiten nehmen Gestalt an

Der Arbeitskreis Stadtjubiläum, an dessen Arbeitsgruppen sich in den vergangenen Monaten bis zu 80 Vertreter aus Vereinen, Bürgerschaft und Verwaltung beteiligt haben, ist mit seiner Aufgabe voran gekommen. Hauptamtsleiter Martin Kniesel stellte dem Rat am Dienstag erste konkrete Ergebnisse vor. Ein Teil der geplanten Jubiläumsaktionen ist dabei auch dann möglich, wenn die Corona-Bedingungen weiter größere Menschenansammlungen verbieten.

Kniesel gewährte den Ratsmitgliedern einen ersten Blick auf den Entwurf des Logos, das alle Jubiläumsaktivitäten prägen soll. Darauf sind als besondere Elemente die Schachbrettblume und die „Motte“, Zeugnis der ältesten Stadtgeschichte, miteinander verknüpft.

Touristen

Zwei Rundgänge haben die Arbeitsgruppen geplant, mit deren Hilfe sich Einheimische und Touristen über die Geschichte informieren können. Zum einen soll die historische Entwicklung der Stadt anhand von markanten Gebäuden erkennbar gemacht werden. Dafür sind an neun Stationen Infostelen aus korrodiertem Stahl geplant, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder passend Informationen liefern. Mit QR-Codes ausgestattet sollen sie umfangreiches Wissen vermitteln. Der zweite Rundgang erschließt den historischen Tiergarten. Anders als die städtische Tour soll dieser jedoch mit Stelen in Pultform aus Baumberger Sandstein ausgestattet werden. Hans Christoph Fennenkötter, der bereits verschiedene Bücher und Beiträge über die Historie Sassenbergs geschrieben hat, soll eine Jubiläumschronik verfassen.

Kulturwochenende

Auch verschiedene Veranstaltungen sollten eigentlich Bestandteil der Jubiläumsfeierlichkeiten sein. Dieses Rahmenprogramm ist derzeit allerdings nur schwer planbar. Die Ideen reichen von einem Kulturwochenende rund um den Drostengarten und einem Konzert des Luftwaffenmusikkorps bis zu einem Aquapark im Freibad oder am Feldmarksee.

Das Zwischenergebnis des Arbeitskreises stieß beim Rat auf eine breite positive Resonanz. „Ich bin begeistert. Das hätte ich nach dem holprigen Start nicht erwartet!“, hielt Martin Arenhövel (CDU) fest. Johannes Philipper (FDP) lobte, dass die Rundgänge auch unabhängig vom Jubiläum die Stadt bereichern würden.

Unsicherheit

Um Planungssicherheit zu erhalten wünschte sich der Arbeitskreis einen Haushaltsansatz in Höhe von 50 000 Euro für das kommende Jahr. Dem stimmte der Rat einstimmig zu. Doch ob es bei dieser Summe bleiben wird, wenn das Rahmenprogramm tatsächlich stattfinden kann, daran bestanden bei mehreren Ratsherren ernsthafte Zweifel. „Wenn es um den ,Aha‘- und ,Wow‘- Effekt geht, werden wir mit dem Ansatz nicht auskommen“, befürchtete Christian Borgmann schon allein mit Blick auf die Preise professioneller Veranstaltungstechnik. Dann könne der Rat nachlegen, regte der Bürgermeister an.