Bei der Vergabe des vom Land gestifteten Heimatpreises hat sich die Jury entschieden, die Siegerklassen zu teilen. So kommen insgesamt fünf statt drei Vereine und Gruppierungen in den Genuss der Ehre aber auch eines ansehnlichen Preisgeldes, mit dem sie ihre Arbeit weiterführen können. Die Preisträger gab Bürgermeister Josef Uphoff am Dienstagabend in der Ratssitzung bekannt. In welcher Form sie geehrt werden, ist offen.

Den ersten Preis teilen sich der Heimatverein Füchtorf und das Ferienlager der Pfarrei St. Marien und Johannes. Beide können sich über 1500 Euro Preisgeld freuen. Für den Heimatverein hob Uphoff die „äußerst rege und aktive Arbeit“ hervor, die sich auf vielfältige Gebiete von Tourismus bis Dorfgestaltung erstrecke. Das Ferienlager zeichne sich durch hohes ehrenamtliches Engagement der vielen Beteiligten aus, die das Lager bereits seit mehr als 30 Jahren organisierten.

Stadtgeschichte

Den mit je 750 Euro dotierten zweiten Platz teilen sich das Sassenberger Nikolauskomitee – „da ist der Name Programm“, so der Bürgermeister – und die Katholische Landjugend Sassenberg-Dackmar, die sich unter anderem durch die Organisation der Osterfeuer qualifiziert habe. Der dritte Preis, der mit 500 Euro Preisgeld verbunden ist, geht an Hans Christoph Fennenkötter. Seine Arbeit sei für die Nachvollziehbarkeit der Stadtgeschichte von hoher Bedeutung, sagte Uphoff.

Sassenberg hat den Heimatpreis zum ersten Mal verliehen. Verdienste um die Heimat, Pflege und Förderung von Bräuchen, Erhalt von Kultur und Traditionen sowie Engagement zur Stärkung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts – so lauteten die Kriterien. Die Jury bestand aus den Bürgermeistern sowie je einem Vertreter jeder Fraktion und der FDP. Auch im kommenden Jahr will sich die Stadt wieder beteiligen.