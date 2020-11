Vom ersten Teil des pädagogischen Theaterangebotes „Mein Körper gehört mir“ vor einer Woche, haben die Kinder der Klasse 4a ganz viel zu erzählen. Von drei Spielszenen berichten sie munter und sie haben zwischen „Ja“- und „Nein“-Gefühl zu trennen gelernt. „‚Nein‘ ist, wenn dich einer schlägt, weiß ein Junge. „Das fühlt sich doof an!“

Aber noch ganz andere Dinge tun Erwachsene Kindern an, die ein „Nein“-Gefühl bewirken. In drei Teilen erarbeitet die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück mit den Viertklässlern, was sexueller Missbrauch ist und wie Kinder sich schützen können. „Das ist ein präventives Programm und damit ganz anders verankert als ein Theatervergnügen“, erläutert Schulleiterin Maria Erdmann , warum die Werkstatt trotz Coronabeschränkung in der Aula auftreten darf. Neben dem Förderverein unterstützt auch das Jugendamt das Angebot.

Die Kinder lernen im zweiten Teil, dass sie selber keine Schuld tragen, wenn sich etwa ein Exhibitionist vor ihnen entblößt oder sie in einer geschützten Gruppe auf einen pädophilen Chatpartner hereinfallen. „Ein Erwachsener darf so etwas nicht!“, betont Darsteller Michael Przewodnik immer wieder. „Kinder sind nie schuld!“ Er und seine Kollegin Marlene Walker ermuntern die Viertklässler, auf ihr „Nein“-Gefühl zu vertrauen und sich Hilfe zu holen.

Im dritten Teil in der kommenden Woche wird Missbrauch durch Menschen aus dem näheren Umfeld im Mittelpunkt stehen und die „Nummer gegen Kummer“: „Denn Kinder müssen der Statistik zufolge sieben bis acht Erwachsene ansprechen, bis ihnen jemand hilft“, berichtet Przewodnik.

Was den Darstellern fehlt, ist der Gesang im Programm. „Der ist sehrprägend“, bestätigt Erdmann. Die Kinder wirken auch so beeindruckt.