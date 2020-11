Philipper kommt, Arenhövel geht

Bei der Bürgermeisterwahl hatte er knapp verloren, nun hat sich Johannes Philipper bei der Wahl zum ersten Stellvertreter von Josef Uphoff klar durchgesetzt. Anschließend verzichtete Martin Arenhövel ( CDU ) in der konstituierende Sitzung des Rates am Donnerstagabend nach 16 Jahren als stellvertretender Bürgermeister auf eine erneute Amtsperiode. An seiner statt bleibt der Füchtorfer Dirk Schöne (CDU) zweiter Stellvertreter.

Die Wahl zeigt, dass sich die politischen Machtverhältnisse im Rat verschoben haben. Dem CDU-Wahlvorschlag mit Martin Arenhövel und Dirk Schöne hatten die übrigen Parteien eine alternative Liste mit Johannes Philipper und Franz-Josef Linnemann (FWG) als Kandidaten gegenübergestellt. Nach geheimer Wahl, die ohne vorherige Aussprache stattfand, setzte sich diese zweite Liste mit 18 zu 13 Stimmen durch. Damit war Philipper gewählt. Das Amt des zweiten Stellvertreters musste nun zunächst mit der ersten Position von der CDU-Liste besetzt werden.

Wegen seiner gewachsenen Mitgliederzahl wird der Rat unter Coronabedingungen noch häufiger in der Sporthalle tagen. Foto: Ulrike von Brevern

„Es wären nur Sassenberger Stellvertreter. Das wäre ein Missverhältnis, weil ein Drittel der Bevölkerung in Füchtorf lebt. Aus Respekt vor den Füchtorfern verzichte ich“, sagte Arenhövel und ergänzte: „Ich glaube, das ist jetzt die Idealbesetzung.“ „Das zeigt Größe“, würdigte Bürgermeister Uphoff den Schritt.

Als Altersvorsitzender hatte Erich Lentz ( Grüne ) die konstituierende Sitzung eröffnet, die erstmals nicht im Sitzungssaal, sondern in der kleinen Sporthalle im Herxfeld stattfand. Lentz betonte seine Freude, dass weder links- noch rechtsextreme Parteien im Rat der Stadt vertreten seien, und erntete dafür laut zustimmendes Klopfen aus den Reihen der Politiker. Uphoff begrüßte nach seiner Einführung als Bürgermeister besonders herzlich die neuen Ratsmitglieder – „13 Neue, das ist schon ungewöhnlich!“ – und bot Unterstützung an: „Wir von der Verwaltung verstehen uns als Dienstleister für die Bürger, aber auch für Sie im Rat.“

Corona-Gutschein gewünscht Die Fraktionen der CDU und der Grünen haben in getrennten Anträgen die Idee eines Corona-Gutscheins an den Rat herangetragen. Corona habe auch viele heimische Unternehmen etwa der Gastronomie-, Einzelhandels oder Hotelbranche stark gebeutelt, heißt es darin. Die Stadt solle den Erwerb von Gutscheinen unterstützen, die nur bei heimischen Unternehmen einzulösen seien. Der Antrag der Grünen sieht dafür 50 000 Euro vor, der CDU-Antrag die Hälfte. Die Verwaltung will einen entsprechend belastbaren Vorschlag ausarbeiten und dem Fachausschuss vorlegen. ...

Der Rat entschied, die bisherigen Ausschüsse beizubehalten. Die Zahl der Mitglieder im Hauptausschuss steigt auf 15 (vorher: 11) und der Grundstücksausschuss und Ausschuss für Gewerbeansiedlung wächst auf 9 (5). Die finanzielle Entschädigung der Fraktionen für ihre Arbeit bleibt gleich. Nachdem auch über die Besetzung der Ausschüsse und aller übrigen notwendigen Posten entschieden war, konnte Uphoff nach fast genau einer Stunde festhalten: „Wir sind arbeitsfähig.“

Die Sitzungen des Rates werden zunächst weiter in der Sporthalle stattfinden, kündigte der Bürgermeister an. Unter Coronabedingungen ist der Ratsaal für den vergrößerten Rat zu eng.