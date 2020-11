„Weihnachtswege“ mit Distanz

Nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich dieser Tage Gedanken über das Weihnachtsfest. Auch die Kirchengemeinden bereiten schon intensiv eine coronagerechte Advents- und Weihnachtszeit vor. „ Weihnachten ist eine große Herausforderung!“, gibt Johannes Lohre , Pastoralreferent der katholischen Gemeinde St. Marien und Johannes, zu. Denn es gibt diejenigen, die unbedingt und möglichst genau so wie immer feiern möchten und es gibt diejenigen, die besonders vorsichtig sind und möglichst wenige Menschen treffen möchten. Zudem ist offen, wie die Coronaregeln dann aussehen werden. Doch geplant werden müsse jetzt, daran lässt Lohre keinen Zweifel. Das gilt auch für die Gläubigen, denn sie müssen sich in diesem Jahr zum Gottesdienst anmelden, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche.

Die evangelische Gemeinde hat die Zahl ihrer Gottesdienste an Heiligabend annähernd verdreifacht. Weil der Platz dafür fehlt, hat sich Pfarrer Michael Prien frühzeitig den Ratsaal als Gottesdienstort „gesichert“. Zwei emeritierte Amtsbrüder un­terstützen ihn. Zudem wird der Superintendent, der leitende Theologe des Kirchenkreises Münster zwei Gottesdienste feiern. Anmeldungen seien jederzeit telefonisch oder über das Kontaktformular auf der Internetseite der Kirchengemeinde möglich.

Die katholische Gemeinde hat die Zahl ihrer Messen an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen auf 15 erhöht, um dem vermuteten Andrang gerecht zu werden, berichtet Lohre. Geplant sei, sowohl eine telefonische als auch eine Online-Anmeldung zu ermöglichen. Zusätzlich werde es kurze offene Wortgottesdienste am Nachmittag geben, „für Menschen, denen anderthalb Stunden Messe zu viel Kontaktzeit sind“, sagt Lohre. Das traditionelle Krippenspiel der Grundschüler in Füchtorf wird auf den Schützenplatz verlegt – wenn alles so bleibt wie geplant. „Wir fahren auf Sicht“, gibt Lohre zu.

Auch die Adventszeit soll aktiv gestaltet werden – auch bei weitgehendem Kontaktverzicht. Aktionen plane eine ehrenamtliche Gruppe rund um Mitglieder des Pfarreirats. Lohre ist besonders froh, dass es in diesem Kreis viele „neue Gesichter“ gebe, die vorher weniger im Gemeindeleben aktiv waren. Unter dem Motto „Weihnachtswege“ planen sie unter anderem eine Offene Kirche mit einem Stationenangebot ähnlich der coronabedingten „Sommerkirche“. Zu den Stationen zähle etwa ein Weihnachtsbaum, der den ganzen Advent über von Besuchern individuell geschmückt wird.

Bei der Aktion „Weihnachtspost“ sind die Landjugend und der Marienkindergarten in Füchtorf eingebunden. Bis zu 250 von den Kindergartenkindern liebevoll gestaltete Päckchen mit Geschichten, Impulsen, einer Anleitung für einen Gottesdienst zuhause und „etwas zum Anfassen“ sollen kurz vor Weihnachten von der Landjugend zu Menschen getragen werden, die ihre Sozialkontakte auf ein Minimum beschränken. Die Päckchen können für sich oder für andere bei der Gemeinde bestellt werden.

Zudem will die Gemeinde stärker digital in Kontakt treten. So sollen abendliche Wortgottesdienste im Internet übertragen werden. Zudem steht Lohre wieder mit seinem digitalen Adventskalender in den Startlöchern. Die dritte Auflage wird allerdings nicht mehr über „What‘s App“, sondern aus Datenschutzgründen über den Messengerdienst Telegramm laufen. Deshalb hat er auch einen neuen Namen „Telegramm für Dich“.