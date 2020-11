Schnuppertag als One-Man-Show

Schon seit 2008 betreibt das Gebrasa Blasorchester eine intensive Jugendarbeit. Bei Blasmusik-Schnupper-Workshops zeigen die drei Orchester (Vororchester, Jugendorchester und Gebrasa Orchester), wie viel Spaß es macht, ein gemeinsames kreatives Hobby zu haben, bei dem sich die ersten Lernerfolge schnell einstellen. Auch in diesem Jahr will der Verein den Workshop, der traditionell am Volkstrauertag stattfindet, anbieten – unter den noch einmal verschärften Corona-Auflagen aber ganz anders als üblich. Auch ein coronakonformes Adventskonzert befindet sich in der Planung.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, hat schon Heraklit von Ephesus vor circa 2 500 Jahren bemerkt und entsprechend bereitwillig schlägt das Gebrasa Blasorchester immer wieder neue Wege ein. Von den Proben in der Firma Gebrasa Wolle über viele verschiedene Probenräume bis zum eigenen Musikerheim, zurück auf dem Gebrasa-Gelände, vom Einzelunterricht der jungen Musiker über Vor- und Jugendorchester bis zum Gebrasa Orchester.

Auch in diesem Jahr beginnt ein neuer Abschnitt in der Vereinsgeschichte: Ein Jahr ohne Auftritte, ohne Einnahmen zur Förderung der Jugendarbeit und mit radikal reduzierten Proben, zum Teil in Kleingruppen. Dennoch hält der Verein an seinen starken Strukturen fest und ist überzeugt, im nächsten Jahr wieder vor Publikum spielen zu können.

Der Blasmusik-Schnupper-Workshop am Volkstrauertag, 15. November hat sich in diesem Jahr zur One-Man-Show gewandelt. Alle, die interessiert sind ein Blasmusikinstrument zu erlernen oder Informationen zum Verein haben möchten, sind eingeladen nachmittags ins Musikerheim an der Schlossstraße zu kommen. Allerdings nur mit Anmeldung.

Dirigent Christian Borgmann ist dort alleine als Vertreter des Gebrasa Blasorchester e.V. anzutreffen. Er informiert über das Erlernen der Instrumente und über die Zusammenarbeit mit der Musikschule. Die Instrumente der einzelnen Gruppen Holz (Flöte, Klarinette, Saxofon), hohes Blech (Flügelhorn, Waldhorn und Trompete), tiefes Blech (Tenorhorn, Posaune und Tuba) und Schlagwerk (Pauken, große Trommel, kleine Trommel, Becken, Set und Glockenspiele) stehen bereit.

Da auch an diesem Tag die Hygieneregeln eingehalten werden müssen, wird es keine Musikdarbietungen und keine Cafeteria geben. Um Warteschlagen zu vermeiden und nicht mehr als Mitglieder aus zwei Haushalten im Raum zu haben, ist die Anmeldung zwingend erforderlich. Je ein Elternteil mit einem Kind können sich bei Christian Borgmann unter 01 51 / 14 16 61 06 anmelden. Er teilt dann die Beratungsuhrzeit mit und holt die Angemeldeten am Eingang ab. „Trotz der Umstände freuen wir uns auf jeden potenziellen Musiker. Vielleicht gibt uns die Situation auch die Gelegenheit, intensiver als bisher mit den Interessenten in Kontakt zu kommen“ freut sich Christian Borgmann gemeinsam mit dem Vorstand.

Parallel hat sich das Vorstandsteam um Lena Achtermann intensiv mit der Planung eines Weihnachtskonzertes beschäftigt. Mit einem gut durchdachten Hygienekonzept und aufwendig geplanten organisatorischen Abläufen ist am Dritten Advent um 11 und um 14.30 Uhr eine überdachte Open-Air-Veranstaltung vorgesehen. Das Anmeldungsprozedere geben die Organisatoren rechtzeitig bekannt.