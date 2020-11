Industriebrache verschwindet

Den strahlendem Sonnenschein der vergangenen Tage nutzen viele Sassenberger zu einem ausgedehnten Spaziergang. Wer dabei über den Hilgenbrink in Richtung Hesselniederungen unterwegs, und in Gesellschaft kleiner Kinder war, der kam nicht weit. Denn dort wird zurzeit das ehemalige Gerco-Gebäude abgerissen. Die eindrucksvollen Einsätze der zwei riesigen Bagger zogen viele interessierte Blicke auf sich. Aber die „Nachwuchs-Baggerfahrer“ konnten davon einfach nicht genug bekommen und stoppten ihre Eltern und Großeltern. Neben dem Einsatz der türkisfarbenen Großgeräte wurde von den Schaulustigen am Bauzaun auch „bewundert“, wie viele unterschiedliche Material-Haufen von Holz über Bauschutt und Metall dort auf ihren Abtransport warten. Einiges kann recyclet werden, anderes muss fachgerecht entsorgt werden.

Im Laufe des heutigen Tages sollen die Abrissarbeiten an den oberirdischen Bauten wie Verwaltung und Produktionshallen des ehemaligen Apparatebauers abgeschlossen sein. Danach geht es der Bodenplatte an den Kragen, und es werden Bodenproben genommen.

Das Gelände, das direkt an das Naturschutzgebiet Brook und an eine schon vor rund 50 Jahren stillgelegte Hausmülldeponie grenzt, befindet sich im Besitz der Stadt Sassenberg. Nach vielen Diskussionen in Rat und Verwaltung sowie in der Bürgerschaft sollen dort nun fünf Einfamilienhäuser auf jeweils rund 700 Quadratmeter großen Grundstücken entstehen.

Vor einiger Zeit hatte sich eine Interessengemeinschaft gegründet und 142 Unterschriften gegen die Umplanung des Geländes im so genannten Bebauungsplan „Sassenberg-Ost“ gesammelt. Im Mittelpunkt stand und steht dabei der Naturschutz. Schließlich, so argumentierten die Unterzeichner, grenze das „Gerco-Gelände“ an das Naturschutzgebiet Brook, ein Landschaftsschutzgebiet und ein Überschwemmungsgebiet der Hessel. Dabei ging es ihnen nicht nur um die circa 8000 Quadratmeter Betriebsfläche, sondern um ein im Osten angrenzendes, weitere 5000 Quadratmeter großes Waldstück. Die Unterzeichner befürchteten eine Abholzung dieses Waldes und eine Bebauung des gesamten Areals. Bürgermeister Josef Uphoff verneinte damals derartige Absichten und erläutert auch heute: „In dem besagtem Bereich befand sich einst eine Deponie, die entsprechend im Altlastenkataster erfasst ist. Die wird nicht überbaut“. Da sie aber direkt an das kleine Neubaugebiet angrenzt, werde jeder Bauwillige darüber ausdrücklich informiert.

Und noch etwas ist Bürgermeister Josef Uphoff in diesem Zusammenhang extrem wichtig: „Dem Steuerzahler sollen durch die Umwidmung des Geländes keinerlei Kosten entstehen.“ Ankauf und die aufwendigen Abrissarbeiten fließen mit in die Preisbildung beim Grundstücksverkauf an die neuen Bauherren ein.

Viele, nicht nur die Spaziergänger vom Wochenende, können einer künftigen Wohnbebauung der zwischenzeitlichen Brachfläche grundsätzlich etwas Positives abgewinnen. Das füge sich gut in die Nachbarschaft ein.

Dass es erst jetzt zum Abriss des schon vor Jahren erworbenen Gebäudes kommt, liegt laut Uphoff auch daran, dass sich die Lage rund um die Flüchtlingszahlen etwas entspannt habe. Denn das Gebäude habe man zunächst noch als „Reserve“ zur Unterbringung von Menschen mit Migrationshintergrund behalten wollen. Zwischenzeitlich war dort auch eine Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe beheimatet. Nun wird nicht nur abgerissen, sondern auch gleichzeitig ein neues Kapitel aufgeschlagen.