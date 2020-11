Die Bedingungen sind komplizierter als gewohnt, dennoch gibt es in der Pfarrgemeinde St. Marien und Johannes allen Grund zur Freude: Insgesamt 17 Sassenberger Mädchen und Jungen haben sich für den Dienst am Altar entschieden.

„Das ist eine schöne Zahl. So viele haben wir schon länger nicht mehr gehabt“, freute sich Pfarrer Andreas Rösner. „Wir sind wirklich überrascht.“ Damit wären in Zukunft rund 100 Messdiener im Alter von neun bis 25 Jahren im Einsatz für die Gemeinde.

Eine Erklärung für diese positive Entwicklung hat der Geistliche derweil nicht. Denn eigentlich, so berichtet Rösner aus seiner langjährigen Erfahrung in der Gemeinde, sei die Erstkommunion von großer Bedeutung für das Gewinnen neuer Messdiener. Doch in Corona-Zeiten hätten das Kennenlernen und weitere gemeinsame Aktionen eher auf Sparflamme stattgefunden. Umso größer sei daher nun die Freude über den großen Zuspruch.

Apropos Corona: Bedingt durch die Pandemie entschlossen sich die Messdienerleiterinnen Sarah Kraßort, Lilith Spitzer und Clara Twehues, zwei Ausbildungsgruppen nach Schulzugehörigkeit zu bilden. Montags kommen die angehenden Messdiener, die die St.-Nikolaus-Schule besuchen zusammen, jene der Johannesschule treffen sich immer mittwochs. Nach und nach lernen die Kinder nun die genauen Abläufe der Heiligen Messe und ihre jeweiligen Aufgaben kennen. „Die Dienste in der Liturgie sind natürlich auch reduziert worden“, berichtet Rösner. Für gewöhnlich weiß er bei Messfeiern vier Messdiener unterstützend an seiner Seite, derzeit sind es nur zwei. Auch in Gotteshäusern gelten Hygiene- und Abstandsregeln, was den Ablauf der gemeinsamen Feiern durchaus beeinflusse, berichtet der Seelsorger.

Perspektivisch werden die Mädchen und Jungen wohl wieder die regulären Aufgaben übernehmen. Diese reichen vom Halten der Evangelienleuchter, über das Bringen der Gaben, bis hin zum Kreuztragen oder dem Weihrauchdienst. Letztgenannte Dienste übernehmen allerdings eher langjährige, erfahrene Ministranten. Die jüngsten Messdiener kamen bei den Hochämtern für gewöhnlich als Kerzenträger zum Einsatz. Die Aufnahme und Begrüßung durch die Gemeinde erfolgte regulär im Rahmen des Patronatsfests am 27. Dezember. Doch „regulär“ und „gewöhnlich“ wird auch diese liebgewonnene Tradition in diesem Jahr so nicht fortgesetzt werden können.

Stattdessen müssen sich Gottesdienstteilnehmer vorab in Listen eintragen; mehr als 70 von ihnen dürfen sich nicht gleichzeitig in der Johanneskirche aufhalten.