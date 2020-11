Dabei galt es gerade in diesem Jahr auch noch einmal eines besonderen Datums zu gedenken. Am 8. Mai vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende.

Die Stadt legte an allen drei Ehrenmalen in Sassenberg, Füchtorf und Gröblingen. Kränze nieder. In kurzen Ansprachen wurde auf die Bedeutung des Volkstrauertages hingewiesen. 75 Jahre Frieden in Deutschland gelte es zu bewahren. Dabei solle der Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnern und gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und Frieden mahnen.

Am Füchtorfer Ehrenmal gedachten (v.l.) der stellvertretende Bürgermeister Dirk Schöne, Wilfried Holtkämper, Präsident, sowie Olaf Elverkämper, Vorsitzender des Bürgerschützenvereins Füchtorf, mit Karl Laumann und Heinz Laumann (für die Kameradschaft ehemaliger Soldaten) den Verstorbenen. Foto: Stadt Sassenberg

Ein Blick auf die derzeitige Lage in vielen Teilen der Erde erwecke nicht den Eindruck friedlicher Zeiten, hieß es. Vielerorts führe Gewalt, Hass, Verfolgung und Unterdrückung Andersdenkender und anders Glaubender zu kriegerischen Konflikten und menschlicher Not. Nur durch gegenseitigen Respekt, die Akzeptanz des Anderen und Vertrauen könne wahrhafter Frieden zu bewahrt werden, waren sich die Anwesenden einig.