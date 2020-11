Grundschüler trotzen Corona

Eigentlich ist der traditionelle Martinsumzug ein Pflichttermin im Kalender des Spargeldorfs. Ausgestattet mit bunt bemalten und individuell gestalteten Laternen ziehen die Kinder nach Einbruch der Dunkelheit mit ihren Eltern durch das Golddorf. Jahr für Jahr wird dieser Brauch gepflegt – verbunden mit dem Martinsspiel in der Pfarrkirche. Und auch die Tüten mit Leckereien, im Vorfeld von engagierten Helfern gepackt, werden stets an diesem einen Novemberabend auf dem Kirchplatz verteilt. Nicht so im Jahr 2020, in dem viele liebgewonnene Traditionen nicht wie gewohnt fortgesetzt werden können. Doch die Füchtorfer lassen sich auch in diesen so fordernden Zeiten nicht unterkriegen.

Nicht fehlen durfte das Martinsspiel in der Pfarrkirche, in dessen Verlauf der heilige Martin seinen Mantel teilt und dem frierenden Bettler selbstlos hilft. Foto: Christopher Irmler

So freute sich Marlies Borisch, Leiterin der Grundschule, über den Tatendrang ihrer Schüler. Sie bastelten und bemalten der Pandemie-Situation zum Trotz farbenfrohe Laternen und hängten diese gut sichtbar in die Fenster ihrer Klassenräume. In den Abendstunden kam so in den vergangenen Tagen doch ein wenig Martinsstimmung auf. Und auch auf das alljährliche Martinsspiel mussten die Grundschüler nicht verzichten.

Den offiziellen Bestimmungen entsprechend, hatte die Schulleitung auf eine große, zentrale Veranstaltung verzichtet. Stattdessen sahen sich die Kinder das Martinsspiel gewissermaßen „in Etappen“ an. Am Freitagmittag waren die Klassen 2a und 2b an der Reihe, sich die von der 3a präsentierte Geschichte des barmherzigen Offiziers Martin und des einsamen Bettlers anzusehen.

In Zweierreihen stellten sie sich auf, um gemeinsam zur Pfarrkirche zu gehen. Dort wurden sie bereits erwartet.

„Schön, dass ihr hier seid und schön, dass wir St. Martin überhaupt feiern können“, begrüßte der angehende Pastoralreferent Michel Dornbusch die Kinder. Auch hier stand zunächst das Desinfizieren der Hände auf der Agenda; anschließend nahmen die Kinder mit entsprechendem Abstand in den Bänken Platz.

Doch die Beteiligten machten das Beste aus der Situation und feierten ein vielerlei Hinsicht besonderes Martinsfest.

Nach dem gelungenen, kurzweiligen Spiel der Kinder um St. Martin (gespielt von Emma Schmidt) und den Bettler (Louisa Laumann) verabschiedeten sich die Schüler wieder gen Grundschule.