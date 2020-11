„Drehbohranlage“ heißt das Spezialgerät im Fachjargon. Es wird in den kommenden zwei Wochen Gründungspfähle für den geplanten Neubau auf dem Börding-Gelände gießen, berichtete Bauherr Maximilian Wolfslau, der sich auch nicht nehmen ließ, den Aufbau des Spezialgeräts selbst in Augenschein zu nehmen.

Mit insgesamt 16 Betonpfählen muss das geplante Mehrfamilienhaus im Untergrund verankert werden, berichtete er. Das verlangt die Bauvorschrift, weil der Untergrund an dieser Stelle nicht tragfähig genug sei. Die Drehbohranlage bohrt zunächst Löcher bis in 16 Meter Tiefe, die anschließend in einem Spezialverfahren mit Beton gefüllt werden. Das Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen entsteht an der Stelle, an der die Kegelbahn des Unternehmens bereits Ende 2018 abgerissen worden war. Das Gebäude soll voraussichtlich Ende nächsten Jahres fertig sein.