„Ich bin Christ und ich möchte anderen einen Anker geben“

„Meine Angehörigen haben mich auch gleich gefragt, wie ich es mit einer Familie halten will“, erinnert sich Michel Dornbusch schmunzelnd. Der 24-Jährige hat sich bereits vor drei Jahren für den Dienst in der Katholischen Kirche entschieden. Allerdings nicht als Pfarrer, sondern als Pastoralreferent. „Das ist so etwas wie ein Sozialarbeiter in der katholischen Kirche“, umreißt er das Berufsbild. Mit seiner Ehe kollidiert sein Leben mit der Kirche dadurch nicht.

Die ersten 100 Tage hat der junge Nordkirchener in der Sassenberger Gemeinde jetzt hinter sich. Gut habe er sich eingelebt, sagt er, gerade auch in Füchtorf. Dort ist das erste seiner drei Praxisjahre dafür reserviert, dass er an der Füchtorfer Grundschule zum Religionslehrer ausgebildet wird. Anschließend wird er im Rahmen der Ausbildung die anderen Bereiche des Gemeindelebens intensiver kennenlernen. Pastoralreferent Johannes Lohre betreut ihn dabei als Mentor.

„ Pfarrer wäre ich wohl eher nicht geworden. Pfarrer wäre ich wohl eher nicht geworden. “ Michel Dornbusch

Warum er sich für den Dienst in der Kirche entschieden habe? „Pfarrer wäre ich wohl eher nicht geworden“, hält Dornbusch fest. Er sei nicht christlich erzogen worden. Klar, Messdiener war er. „Aber eher, weil es auf dem Land sonst wenig gab.“ Aber dann habe er sich zurückgezogen. Sogar das Fach Religion in der Schule abgewählt. „Der Ruf nach Technik war größer, das scheint ein bisschen der andere Pol zu sein.“ Darum machte er eine Ausbildung zum IT-Kaufmann. Erst mit 18 oder 19 Jahren habe er dann seinen Anker in der Jugendkirche in Münster gefunden.

Keine untypische Biografie

Für die Ausbildung zum Pastoralreferenten sei das eine gar nicht so untypische Biografie. Dornbusch hat an der katholischen Hochschule in Paderborn angewandte Theologie studiert. Dort werde es gerne gesehen, wenn die Studierenden vorher schon andere Wege beschritten hätten, erzählt er. Den Weg zum Pastoralreferenten fänden dennoch bei Weitem nicht alle. Mit 30 Mitstudierenden habe er angefangen. Jetzt, während der Praxiszeit, habe er gerade noch 16 Mitauszubildende in seinem Jahrgang. Mehr als die Hälfte davon seien Frauen.

Mit offenen Armen empfangen

In der Gemeinde sei er mit offenen Armen empfangen worden, erzählt Dornbusch. „Innerhalb von einer Woche habe ich gefühlt fast alles kennengelernt!“ Dann bremste Corona den Hochgeschwindigkeitslauf aus. Dennoch habe er den Eindruck, die Menschen seien froh über jeden, der neuen Wind in die Gemeinde bringe. Viele seien sehr offen.

Und wie steht er zur Kritik gegenüber der Kirche? Macht ihm das, was andere scharenweise aus der Kirche treibt, denn gar nichts aus? Doch, auf so manches reagiere auch er mit Unverständnis. „Aber ich bin ein Fan davon, dass man hingeht und sich engagiert, wenn man Kritik an etwas hat“, antwortet er. Er wolle denen zu einer Stimme verhelfen, die mitgestalten, etwa der Bewegung Maria 2.0. „Ich bin Christ und ich möchte anderen einen Anker geben.“

Für Dornbusch ist Kirche auch organisatorischer Fixpunkt für das, was ihm wichtig ist: „Das Evangelium durch Taten verkünden.“ Der Glaube helfe ihm in seinem Beruf: „Da ist noch mal ein anderes Feuer als wäre ich ‚nur‘ Sozialarbeiter“, zeigt er sich überzeugt.