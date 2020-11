Füchtorf -

Mit einem rundum überarbeiteten Konzept bat das Rote Kreuz am Freitag zur Blutspende. Die örtliche Grundschule als Standort sei in der sich zuspitzenden Corona-Lage nicht mehr angemessen, so der Blutspendebeautragte Thomas Kunstleve. Stattdessen richteten sich DRK-Blutspendedienst und DRK-Ortsverein in der neuen Turnhalle ein.