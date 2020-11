Als würde es die Corona-Pandemie dem Gastronomen Markus Buddenkotte und seiner Partnerin Ann-Katrin Micke nicht schon schwer genug machen, müssen sie sich nun mit den Folgen von gleich zwei Einbrüchen auseinandersetzen. Zunächst brachen der oder die Täter in der Nacht zu Samstag in den vor drei Jahren eröffneten Imbiss an der Glandorfer Straße ein.