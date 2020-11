Jahr für Jahr sorgen Aktive des Gewerbevereins für ein Lichtermeer in den Hauptstraßen der Hesselstadt. Große Bögen und Lichterketten lassen in den Abendstunden ein besondere Atmosphäre aufkommen. Doch selbst beim Anbringen der Lichterketten sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar.

„Wir haben erst in dieser Woche grünes Licht vom Ordnungsamt bekommen“, berichtete Jörg Schöne am Samstagnachmittag. Normalerweise seien für das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung vier Wochenendeinsätze nötig.

Die Bevölkerung nimmt davon an zwei aufeinander folgenden Samstagen Notiz, wenn die eingespielten Arbeitsgruppen mit ihren Gabelstaplern die Elemente anbringen und es hier und da zu kurzen Verzögerungen im Straßenverkehr kommt.

Von großer Bedeutung sind jedoch die Vorarbeiten einer kleineren Gruppe der älteren Vereinsmitglieder, die zwar ihre Geschäfte mittlerweile auf- oder übergeben haben, sich aber weiterhin engagieren und die Lichterketten vorbereiten. „Diese Arbeiten fielen nun weg. Die Riege der ‚Senioren‘ hat uns wirklich gefehlt.“ Um diese – alterstechnisch betrachtet – Risikogruppe zu schützen, suchten die Verantwortlichen das Gespräch mit der Stadt.

Zwei städtische Mitarbeiter des Bauhofs verstärkten – mitsamt entsprechendem Fahrzeug – das Team und ermöglichten das Arbeiten in zwei Gruppen. So konnten die Beteiligten in relativ kurzer Zeit viele Lichter-Elemente über die Straßen spannen. „Wir wollen auch in diesem Jahr weihnachtlichen Glanz in die Stadt bringen“, so Schöne. Die Größenordnung der Vorjahre sei in dieser Situation jedoch nicht zu erreichen. „Wir wollen zumindest die Durchgangsstraßen schmücken.“

Handlungsbedarf bestand offenbar bei einigen älteren LED-Lichtern, die wieder gegen gewöhnliche Birnen getauscht wurden. „Wir hatten LED-Lampen, die nach ein, zwei Jahren schwächer wurden. Sie gingen nicht kaputt, sondern leuchteten einfach nicht mehr so stark. Gerade diese ersten älteren und vor allem noch recht teuren LED-Lampen haben unsere Hoffungen nicht erfüllt.“