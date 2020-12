Normalerweise liefen in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen für den großen Abend: Die fleißigen Helfer von Nikolaus und Ruprecht hätten wieder über 700 Tüten mit Leckerein gepackt, die Boote wären auf ihre Seetüchtigkeit überprüft worden, zwischen Hesselbrücke und Johannesschule hätten sich knapp 1500 Besucher eingefunden. Doch daraus wird an diesem Nikolausabend bekanntlich nichts; die mehr als 70-jährige Tradition kann in diesem Jahr lediglich in einem deutlich kleineren Rahmen fortgesetzt werden. Im Laufe der Jahrzehnte gelangen Eltern und Großeltern sicherlich so manche Schnappschüsse, so die Hoffnung von Frank Deitert. Er ginge nun in sein 18. Jahr als Nikolaus. Und so entstand gemeinsam mit den Westfälischen Nachrichten die Idee, einen Fotowettbewerb ins Leben zu rufen, um an die stimmungsvollen Abende und Erlebnisse zu erinnern. Leuchtende Kinderaugen, Aufnahmen der Protagonisten von damals, vielleicht auch von Kindern, die dem hohen Gast ein Gedicht vortrugen oder auf der Blockflöte musizierten. Je älter, desto besser. Bis zum 15. Dezember können die Bilder nun an nikolaus@deitert.de verschickt werden. Anschließend wird eine Jury - bestehend aus dem Nikolaus, Knecht Ruprecht, dem Herold sowie Bürgermeister Josef Uphoff – die „Top 10“ prämieren und die Einsender jeweils mit einer Original-Nikolaus-Süßigkeitentüte auszeichnen. Manches Highlight dieser Einsendungen wird übrigens zwischendurch auch in den Westfälischen Nachrichten zu bestaunen sein.