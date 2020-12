Umzüge standen in den letzten 15 Jahren häufiger auf der Agenda der DLRG-Ortsgruppe. Nach der Unterbringung in Gröblingen folgten rund vier Jahre in einem Raum der Johannesschule . Im August 2019 stand der 530 Mitglieder starke Verein ohne Quartier da. Die Schule benötigte den Raum selbst, eine Alternative wurde zeitnah benötigt. Die Stadt Sassenberg bot ihre Hilfe an und stellte eine Wohnung in der Mühle zur Verfügung.

Nun hoffen die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Stefan Pelster , hier eine dauerhafte Bleibe gefunden zu haben. Schließlich liefen seit dem Frühjahr dieses Jahres umfangreiche Renovierungsarbeiten. „Teilweise haben wir hier eher saniert als renoviert“, umschreibt Heimwart Lukas Gerlich die Arbeitseinsätze. Der Teppichboden musste entfernt und durch einen neuen Fußboden ersetzt werden, mitunter wurden Rohre und Leitungen komplett neu verlegt. Nicht fehlen durfte ein neuer Anstrich im Gemeinschaftsraum, der Küche oder dem Schlafraum. Dank des handwerklichen Geschicks der insgesamt zehn Aktiven und deren Bereitschaft, viel Freizeit zu opfern, entstand hier auf rund 90 Quadratmetern ein sowohl gemütliches als auch funktionales Vereinsheim. „Einiges an Mobiliar haben wir für kleines Geld erworben. Der Großteil ist durch Sachspenden möglich geworden“, dankt Stefan Pelster vor allem den Mitgliedern für ihre Unterstützung. Von nun an können auswärtige Wachdienstleistende, aber auch Teilnehmer der Erste-Hilfe-Angebote im Vereinsheim übernachten. „Sie brauchen nur einen Schlafsack. Alles andere ist hier.“ Mit Luxus oder übertriebenen Vorstellungen habe die Einrichtung der Etage jedoch nichts zu tun. „Wir passen uns nur dem Standard der anderen Wachen an.“

Für zusätzliche Entlastung sorgt eine Vereinbarung mit der Stadt, die der DLRG die Nutzung der Seminarräume in der Mühle ermöglicht. Bedingt durch diese Vereinbarung widmeten die Aktiven einen weiteren Raum in eine Art Zentrallager um. Sobald wieder Lehrgänge angeboten werden können, muss Stefan Pelster die Materialien nur ein Stockwerk nach unten bringen. „Das ist wirklich praktisch. Ohne diese Lösung hätten wir noch einen weiteren Raum benötigt.“

Ein wenig stolz sind sie schon auf das Erreichte. Doch auch im Fall der DLRG mimt das Corona-Virus den großen Spielverderber. „Es ist schade. Jetzt, wo alles fertig ist, kann es kaum genutzt werden“, bedauert Stefan Pelster. Derzeit finden keine Lehrgänge statt, Vorstandsrunden und Besprechungen in den neuen Räumlichkeiten sind angesichts der aktuellen Auflagen undenkbar. Eine Eröffnungsfeier könne unter diesen Umständen natürlich nicht seriös geplant werden. Je nach Entwicklung sei jedoch eine Verbindung mit den Feierlichkeiten zum 900-jährigen Stadtjubiläum denkbar.