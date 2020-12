Tagespflege sucht kreativen Namen

Füchtorf -

Der Neubau der Tagespflegeeinrichtung an der Emanuel-von-Kettler Straße könnte in diesen Tagen Richtfest feiern, würde sich so etwas in Corona-Zeiten nicht ganz von allein verbieten. „Schade“, meint Andrea Baxpöhler, Geschäftsführerin der Caritas Seniorenheime Betriebsführungs- und Trägerschaft-Gesellschaft in Freckenhorst und damit Vertreterin der Bauherrin.