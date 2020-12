Sehr zufrieden waren die Aktiven des „Lebens-Mittel-Punkts“ (LMP) mit der Spendenbereitschaft der Bevölkerung bei der Spendenaktion „Kauf eins mehr“. Vor den Supermärkten und Discountern der Stadt baten sie um Unterstützung. „Das hat sich auf jeden Fall gelohnt“, fiel das Fazit der stellvertretenden Vorsitzenden Hildegard Nährig positiv aus. „Die Spendenfreudigkeit war sehr groß“

Traditionell hofft der Verein bei „Kauf eins mehr“ auf Sachspenden von haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl oder Zucker. Willkommen waren gerade in der Vorweihnachtszeit auch Schokolade oder Plätzchen, die den Bedürftigen der Hesselstadt eine Freude machen dürften. „Alle bekommen am Donnerstag, aber auch noch einmal in der kommenden Woche, Süßigkeiten und Nikoläuse“, kündigte Nährig an.

In insgesamt 50 Kisten wurden die Spenden sortiert. Besonders gefragt sind in den kalten Wintermonaten Konserven, da die frischen Obst- und Gemüsespenden der lokalen Höfe in dieser Jahreszeit naturgemäß entfielen.

Es sei deutlich mehr als im Vorjahr zusammen gekommen, so Nährig. Zusätzlich zu den Lebensmittelspenden hätten die Sassenberger auch wieder in bar gespendet. „So viel haben wir noch nie bekommen.“

Die ökumenische Initiative der Kirchen, der Kolpingsfamilie sowie der Stadt Sassenberg engagiert sich seit Oktober 2008 für Bedürftige und die Rettung von Lebensmitteln. Bei der Aktion wurden der Verein von einigen Messdienern unterstützt. Neu dabei waren Mitglieder des DRK-Ortsvereins, der den LMP auch während des Corona-Lockdowns aktiv unterstützt hatte.