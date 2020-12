Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstagabend einstimmig die notwendige Dringlichkeitsentscheidung getroffen, damit der „Sassenberger Sondergutschein“ wie geplant in der kommenden Woche in den Verkauf gehen kann (WN berichteten). Der Gutschein geht auf unabhängige Anträge der Grünen und der CDU zurück, um die coronagebeutelte heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Unternehmen, die sich beteiligen möchten, müssen sich unverzüglich anmelden. Sowohl FWG als auch FDP stellten die Frage, ob nicht weniger betroffene Branchen ausgeschlossen werden sollten. Das habe der Gewerbeverein ausdrücklich nicht gewünscht, berichtete der Bürgermeister. „Es ist ein Gutschein für alle Gewerbetreibenden in Sassenberg und Füchtorf, egal ob Bäcker, Fliesenleger oder Maurer“, betonte Werner Berheide (CDU). Norbert Westbrink (Grüne) bedankte sich bei Banken und Tourismusgemeinschaft, die den Verkauf übernommen haben.