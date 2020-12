Die Entkernungsarbeiten an der alten Sporthalle in Füchtorf sind inzwischen beendet. Als nächstes werden Anfang des Jahres die ersten Abbrucharbeiten folgen. Aber schon jetzt ist klar, die geplante Bausumme von gut 1,2 Millionen Euro ist nicht zu halten. Derzeit steht ein Plus von rund 80 000 Euro auf dem Block der Planer. Doch es kann auch noch mehr werden.

„In Relation zum Umbauvolumen ist das nicht ganz so schlimm“, wertete Bauamtsleiter Thomas Middendorf die erste Kostensteigerung und verwies auf grundsätzliche Unwägbarkeiten beim Bauen im Bestand. Ein Grund für höhere Kosten sind schadstoffhaltige Materialien, die bei der Entkernung zu Tage traten, und die gesondert entsorgt werden müssen. Allerdings bestehe darüber hinaus keine Belastung des Gebäudes, versicherte Middendorf. Die alten Duschräume werden zudem einen Legionellenschutz erhalten.

Ein weiteres Plus bei den Kosten ist zu erwarten, weil die Corona-Erfahrung gezeigt hat, dass ein höherer Luftaustausch notwendig ist. Das war bei Planungsbeginn noch gar nicht einplanbar. Derzeit gibt es zwar eine kleine Lüftungsanlage im Duschtrakt, aber keine im geplanten Versammlungs- und Bürobereich. Hier sollte die Fensterlüftung reichen. Um „zukunftsrichtig“, wie Middendorf im Infrastrukturausschuss formulierte, zu bauen, kämen hier noch einmal rund 75 000 Euro für eine passend dimensionierte Lüftungsanlage hinzu, die auf dem Cafeteriatrakt entstehen könnte. Ob und in welchem Umfang sie angeschafft werden soll, müssen nun allerdings zunächst die entsprechenden politischen Gremien entscheiden.

Nach einer Pause über Weihnachten und Neujahr soll es mit den Bauarbeiten gleich zu Beginn des kommenden Jahres weitergehen, sofern der Lockdown keinen Strich durch die Rechnung macht. Zunächst wird die Giebelwand zum Sportplatz hin abgerissen und mit der nötigen Dämmung wieder aufgebaut. Aus statischen Gründen nach und nach werden dann auch die Seitenwand, an die später die neue Cafeteria angebaut werden soll, und als letztes die Giebelwand zur Straße hin fallen. Das leicht geneigte Satteldach sei so gut erhalten, dass ein vollständiger Abriss teurer käme, erläutert der zuständige Bauamtsmitarbeiter Marcel Krieft auf Nachfrage.