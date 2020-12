Strom und Gas für 20 Jahre sicher

Die Stadt Sassenberg hat jetzt die Konzessionsverträge sowohl für den Bereich Erdgas- als auch für den Bereich Strom neu abschließen können. In den kommenden 20 Jahren wird das Stromnetz somit weiterhin durch die Westenergie AG (vormals RWE bzw. Innogy) betrieben. Neuer Konzessionär für das Gasnetz wird die Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN).

Die Stadt hat mit der Westenergie AG einen neuen Konzessionsvertrag für die Versorgung ihrer rund 15 000 Bürgerinnen und Bürger mit Strom abgeschlossen. Bürgermeister Josef Uphoff unterzeichnete gemeinsam mit Manfred Rickhoff, Kommunalmanager für den Kreis Warendorf bei der Westenergie, die Vereinbarung.

Im Rahmen der Ausschreibung der Konzession hat das Angebot der Westenergie den Kriterien der Stadt am besten entsprochen.

20 Jahre Strom von Westenergie

So wird die Stadt in den nächsten 20 Jahren wieder mit Westenergie zusammenarbeiten. „Wir freuen uns, dass wir die Vertreter der Gemeinde überzeugen konnten, die bisherige Partnerschaft in der Stromversorgung fortzuführen“, sagte Manfred Rickhoff bei der Unterzeichnung. Bürgermeister Uphoff erklärte: „Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Westenergie bei der Stromversorgung wissen wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, dem wir voll und ganz vertrauen. Der Rat der Stadt hat sich bereits vor längerer Zeit entschieden, die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen.“

Die Bürger mit Energie zu versorgen, gehört zu den grundlegenden Interessen einer Kommune. Um dies zu erfüllen, erteilt sie dem Energieversorgungsunternehmen im Rahmen eines Konzessionsvertrages das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Legung von Versorgungsleitungen in Anspruch zu nehmen (Wegerecht) und die Energieversorgung in der Kommune durchzuführen.

Das Energieversorgungsunternehmen verpflichtet sich im Gegenzug dazu, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten und die vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe an die Kommune zu zahlen.

Die Vertreter der Stadt Sassenberg haben darüber hinaus beschlossen, den Erdgas-Konzessionsvertrag mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN) aus Hagen a.T.W. abzuschließen. Bei einem Termin trafen sich nun Bürgermeister Josef Uphoff und TEN-Vorstand Peter Obermeyer zur Unterschrift.

Mit dem Konzessionsvertrag überträgt die Stadt Sassenberg der TEN das Recht, auf ihrem Gebiet für 20 Jahre sämtliche gemeindlichen Wege und Plätze für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau von Erdgasverteilungsanlagen zu nutzen. Im Rahmen der Ausschreibung der Konzession hat das Angebot der Teutoburger Energie Netzwerk eG den Kriterien der Stadt am besten entsprochen.

TEN liefert Gas

„Der Vertragsabschluss ist für uns ein toller Erfolg. Wir können dadurch unser Gasnetz sinnvoll erweitern, denn das Sassenberger Netz grenzt direkt dort an das Netz der TEN, wo wir als Genossenschaft bereits Konzessionsinhaberin sind. Auf diese Weise lassen sich Synergieeffekte heben, von denen alle Seiten profitieren“, freut sich Peter Obermeyer, Vorstandsvorsitzender der TEN. „Denn es ist die große örtliche Nähe, die wir gewährleisten. Und selbstverständlich stehen auch hier alle unsere Dienstleistungen zur Verfügung, auch über die Gasversorgung hinaus.“, so Obermeyer.

Bürgermeister Uphoff ergänzte: „Mit der TEN haben wir einen zuverlässigen und kompetenten Partner an unserer Seite, der sich in der benachbarten Region schon über mittlerweile 100 Jahre als gute Wahl herausgestellt hat.“

Die Teutoburger Energie Netzwerk eG löst die Westenergie AG als Konzessionär des Gasnetzes in Sassenberg ab und wird für die nächsten 20 Jahre neuer Konzessionsinhaberin. Jedoch bleibt die Westenergie AG noch für eine Übergangszeit der Ansprechpartner vor Ort. So wird der Übergang völlig reibungs- und geräuschlos vollzogen.