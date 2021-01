Am Dienstagnachmittag (5. Januar), gegen 15.10 Uhr ist es in Sassenberg an der Straße Stadtkamp zu einem Küchenbrand gekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet in einem Mehrfamilienhaus beim Kochen Fett in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung seien drei Bewohner beeinträchtigt und vorsorglich in nahegelegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der beginnende Brand wurde rechtzeitig vor einer Ausbreitung durch die Feuerwehr Sassenberg gelöscht. In der Wohnung entstand geringer Sachschaden durch den Rauch.