Das neue Jahr hat bereits begonnen, die guten Vorsätze stehen und die Sportvereine dürfen immer noch nicht öffnen. Der SC Füchtorf hat sich eine Möglichkeit überlegt, wie die Vereinsmitglieder trotz Lockdown Sport treiben können.

Eine Rallye soll für Spaß an der Bewegung sorgen. Teilnehmen kann jeder. Dafür muss die kostenlose App Biparcours, ein Angebot vom Bildungspartner NRW, heruntergeladen werden. Die Rallye kann entweder zu Hause heruntergeladen werden oder per QR-Code an der Haupteingangstür der neuen Sporthalle gescannt werden. Start- und Endpunkt ist der Parkplatz an der neuen Sporthalle des SC Füchtorf. Von dort aus geht es weiter Richtung Schloss Harkotten.

Vor allem richtet sich die Rallye an Familien, die sich gerne bewegen möchten, Neues ausprobieren oder etwas dazulernen wollen. In der schwierigen Zeit von Homeoffice, Homeschooling und geschlossenen Sportstätten ist es um so wichtiger sich körperlich zu betätigen, vor allem an der frischen Luft.

Wisst ihr was es mit der Parklandschaft rund um die Schlösser auf sich hat? Wer oder was ist der Atlas? Während der Rallye müssen verschiedene Aufgaben (sportliche, kreative oder kognitive) gelöst werden. Die Aufgaben können nur gemeinsam als Team bewältigt werden. Der SC Füchtorf wünscht viel Spaß dabei, Harkotten mal anders zu erleben.