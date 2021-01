Karneval zu Coronazeiten scheint unvorstellbar, selbst ohne verschärften Lockdown. Doch ganz verzichten wollten die eingefleischten Narren vom Sassenberger KCK nun auch nicht und machten sich schon vor Wochen angesichts der näherrückenden Session so ihre Gedanken: Herausgekommen sind „jecke Überlebenspakete für Jung und alt“ – natürlich digital. Den Auftakt der Session bildet wie immer am kommenden Wochenende die Prinzenproklamation.

Eine Prinzenproklamation in einer spärlich besetzten Narrhalla ? Eine neue Tollität, die man bei ihrem Einzug in die Halle nicht umarmen darf oder Kinderkarneval mit Sicherheitsabstand? Das schien dem KCK-Komitee schon früh wenig verlockend. „Wenn bützen mit Maske noch gehen mag, wird eine Ordensverleihung mit zwei Meter Abstand zu einer sportlichen Herausforderung“, so lautete die Erkenntnis noch ehe der Kontakt im Privaten auf möglichst nur eine haushaltsferne Person beschränkt war. So wanderten die Narren ins Digitale ab. In den kommenden Wochen können sich so alle Karnevalisten auf närrische Kurzprogramme freuen, versprechen die Jecken vom Komitee: „Alles in der Hoffnung, in dieser nicht ganz einfachen Zeit etwas närrischen Frohsinn verbreiten zu können.“

Den Auftakt der Session bildet wie immer die Prinzenproklamation, und die findet nun am kommenden Samstag als digitale Kurzausgabe auf dem hauseigenen YouTube-Kanal des KCK Sassenberg statt und in den gängigen sozialen Netzwerken. Um 19.33 Uhr fällt der Startschuss zur Premiere.