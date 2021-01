Vernetzen hat höchste Priorität

Zwischen dem scheidenden CDU-Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker und seinem Parteikollegen, Bürgermeister Josef Uphoff stimmt die Chemie. Daran ließen beide auch beim letzten Besuch Sendkers im großen Ratsaal keinen Zweifel. Pünktlich fast auf den Tag genau trafen sich die Politiker in den vergangenen Jahren Ende Januar im Rathaus zum Meinungsaustausch. Eine Gepflogenheit, die sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin dringend wahrnehmen sollte, rät Sendker, der nicht wieder zur Wahl antritt.

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen, der Austausch mit Verwaltung und Stadträten helfe, die Arbeit im Bundestag zu optimieren. „Ich halte die Vernetzung für eine der zentralen Aufgaben“, hielt der CDU-Bundestagsabgeordnete mit Blick auf politische Aufgaben der kommenden Jahre fest. Die Kommunikation über Zukunftsfragen solle über alle politischen Ebenen hinweg gemeinsam geführt werden, statt in Konkurrenz zu treten. „So haben wir die Dinge nach vorne gebracht“, fügte er mit Blick auf Uphoff an, der seinem Parteikollegen gerne zustimmte. Probe für einen solche kooperative Zusammenarbeit sei etwa das anstehende Thema Windenergie.

In seiner Erfolgsbilanz betonte Sendker denn neben dem derzeit laufenden Glasfaserausbau, für dessen Förderung er sich stark gemacht hatte, besonders die Maßnahmen des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen. So sei beim Finanzstatus der Kommunen „die freie Spitze wieder erreichbar“. Eine Einschätzung die Uphoff gerne teilt: „Dadurch ist uns ein kommunaler Scherbenhaufen erspart geblieben.“ Er bestärkte Sendker in seinem Einsatz : „Sie dürfen da keinen Zentimenter zurück“, ansonsten drohe Kommunen vermehrt die Haushaltssicherung. Ein Wermutstropfen: Die Integrationspauschale für Flüchtlinge wird sinken. Dabei steige tendenziell der Bedarf, Aufgaben in diesem Bereich hauptamtlich zu übernehmen, so Uphoff.

Auch beim Glasfaserausbau gab der Bürgermeister dem Abgeordneten den bekannten Wunsch mit auf den Weg, bei der Förderung der im Bereich der „Grauen Flecken“, Anwesen im Außenbereich die mit ihrer Empfangsrate knapp oberhalb der Fördergrenze von 300 MBit liegen, auf Tempo zu drängen. Eine Lösung ehe die Erdarbeiten in wenigen Monaten beendet seien, wäre wünschenswert.

Beim Thema Corona unterstrich Sendker noch einmal den Appell, solidarisch zu bleiben. Ausdrücklich wandte er sich gegen Kritik, der Bundestag werde in diesem Zusammenhang bei der Einschränkung von Grundrechten nicht genug beteiligt: Es habe über 80 Debatten dazu seit Beginn der Krise im vergangenen Jahr gegeben. „Aber der Ball liegt mehr bei der Exekutive als bei der Legislative.“