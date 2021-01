Sie ist stets ein Höhepunkt des Füchtorfer Karnevals : die Proklamation des Prinzenpaares der aktuellen Session. In einem großen Festakt hätten am Samstag Prinz und Prinzessin proklamiert werden sollen. 2021 ist da allerdings so einiges anders: Die Corona-Pandemie macht der Prinzenproklamation in deren gewohnter Art einen dicken Strich durch die Rechnung.

Stattdessen zeigt der KFV am Samstag (13. Februar) virtuell einen rund 90-minütigen Zusammenschnitt der vergangenen 40 Jahre. Ab 19.33 Uhr ist das Angebot unter www.karneval-fuechtorfer-vereine.de kostenlos und ohne Anmeldung abrufbar. Bis dahin können sich die Füchtorfer Jecken auf Ausschnitte und Anekdoten der Vereinshistorie freuen, welche über die Homepage und soziale Netzwerke veröffentlicht werden.

„Für die digitale Zeitreise wurden in wochenlanger Vorbereitung über 20 Stunden Videomaterial gesichtet“, berichtet KFV-Vorsitzender Bernd Buddelwerth. „Ein Fokus der Zeitreise liegt dabei auf den Sessionen der diesjährigen Jubel-Prinzen.“ Vor 33 Jahren regierte Prinz Pico I. das Füchtorfer Narrenvolk. Im Jahre 1999 wurde Prinz Walter I., von Holzdesign und Kolpingverein in der Narhalla bei Christa Artkamp proklamiert. Und vor elf Jahren wusste Prinz Helmut II. das Füchtorfer Narrenschiff in einem strengen Winter sicher zu steuern.

Schwungvolle Garde- und Schautänze wechseln sich ab mit Comedy-Auftritten, Akrobatik und Gesangsdarbietungen, versprechen die Füchtorfer Karnevalisten. Es gibt in den 90 Minuten zudem ein Wiedersehen mit den „Mixed Emotions“, mit dem Füchtorfer Männerballett, mit den „Troublemakers“, mit „Kunst & Koh“ und vielen anderen.