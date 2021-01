Die Frau hat Power – 29 Jahre jung und schon seit sieben Jahren als Sporttherapeutin selbstständig. Und wenn man mal von der Corona-Pandemie absieht, könnte es kaum besser laufen. Der Betrieb in Freckenhorst mit zwei Mitarbeiterinnen steht auf soliden Beinen, freut sich Christina Nüßing . Daher auch Anfang 2020 der Entschluss, zu expandieren - und zwar in Sassenberg. Schnell waren auf den Tipp einer Kursteilnehmerin die Geschäftsräume der Gärtnerei Strickmann im Gespräch.

Das Ehepaar Strickmann war begeistert von den Ideen der künftigen Mieterin und unterstützen sie seitdem nach Kräften, schwärmt Nüßing. Im ehemaligen kleinen Gewächshaus mit Blick auf die Straße Grüner Grund kann nach dem Lockdown der Schweiß in Strömen fließen. Denn, in dem auch durchs Dach zu belüftenden Raum warten zwölf Spinning-Räder und zwei Schildkröten, die dort im Aquarium schon seit vielen Jahren leben und auch weiter „wohnen“ dürfen, auf Spinng-Begeisterte. Nüßing verspricht, wenn sie denn wieder darf, Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene auf den modernen Marken-Rädern. Angeboten werden in „S für Gesundheit“ zudem Rückenschule, Pilates, Yoga, Nordic Walking, Beckenbodentraining und allgemeine Fitnesskurse.

Wo bisher Blumen, Vasen und Grünpflanzen verkauft wurden, finden dann die Reha- ud Sportkurse statt. Und wenn Corona „die Ketten löst“, dann kann die Sporttherapeutin sich im Keller auch einen Kraftraum mit Geräten und Gewichten vorstellen. Doch zuvor sind neue Sanitärräume geplant, damit nach schweißtreibenden Sporteinheiten auch vor Ort geduscht werden kann.

Ideen und Pläne hat die Powerfrau genug. Als begeisterte Marathon-Läuferin und Triathletin ist Ausdauer im Sport kein Problem für sie. Geduld und ein langer Atem, darauf zu warten, endlich nicht nur online arbeiten zu dürfen, sind dagegen nicht so ihre Stärke.

„Mein Glück ist beim mehr oder weniger geduldigen Warten und Umsetzen aller Einrichtungsideen die Unterstützung durch die ganze Familie“, unterstreicht Nüßing und schwärmt: „Jeder packt mit an und es gibt nichts, was mein Vater und mein Bruder nicht bauen oder reparieren können.“

Daran, dass sie Mitte Februar ihre Sporttherapeutische Praxis „Gesund durch Sport“ in Freckenhorst und die neuen Räume in Sasseberg öffnen kann, glaubt sie nicht. Aber eins verspricht Nüßing: Es wird eine coronagerechte Eröffnung geben und Spinning-Schnupperstunden unter dem Motto „schnell gegen ganz ganz langsam“ direkt neben den Schildkröten.