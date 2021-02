Ein wenig Feiern sollte im Jahr des 900-jährigen Stadtjubiläums möglich sein. In dieser Auffassung war sich der Rat bei seiner Sitzung in der Kleinen Herxfeldhalle einig und gab die Planung für einige Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte frei, bei denen sich der Zugang je nach Pandemie-Auflagen leicht begrenzen ließe. So sollen Aquaparks mit Musikprogramm auf dem Feldmarksee möglich sein. Die Vorbereitungen für ein Open-Air- Konzert des Luftwaffenmusikkorps im Brook am 30. Juni können ebenso fortgeführt werden, wie für Konzerte in den beiden katholischen Pfarrkirchen im Oktober und November. Für die Adventszeit stehen „Lichtwelten“ etwa mit Filme und Lichtspielen auf der Gebäudefront der Firma Gebrasa auf dem Plan. Ideen wie ein Festwochenende im Brook oder ein Kulturwochenende im Drostengarten standen dagegen nicht zur Entscheidung an.

„So ein Jubiläum kann dazu beitragen, dass man sich in Sassenberg der Normalität ein Stück weit näher fühlt“, argumentierte Johannes Philipper (FDP). Sandra Brinkmann (CDU), selbst im zuständigen Arbeitskreis Jubiläum aktiv, betonte, in der Planung stecke bereits viel Herzblut. Wenn die Pandemielage es zulasse, werde gerne auch mit mehr Bürgern gefeiert. Aber darüber sei derzeit leider nicht nicht zu entscheiden. Im Haushaltsplanentwurf wurden 50 000 Euro für das Jubiläum berücksichtigt. Die ursprünglich geplanten Aktivitäten summierten sich auf geschätzt 120 000 Euro.