Clubs sind geschlossen, Festivals alle abgesagt, Hochzeiten finden wenn überhaupt nur in einem kleinen Rahmen statt. Damit fiel die Auftragslage bei den meisten Discjockey (DJ) auf Null. Doch in welchem Rahmen können sich DJs überhaupt noch ausleben? „Wir haben uns voll aufs Radio konzentriert“, gesteht Jonas Hoheisel. Gemeinsam mit Christopher Stallmeier bildet er das Duo „Chrizz Jonz“. Geld verdienen die beiden Sassenberger damit allerdings nicht. „Es ist schön, dass wir überhaupt Musik machen können“, betont Hoheisel. Normalerweise werden sie für private Feierlichkeiten gebucht. Im letzten Jahr gab es so keine Aufträge.