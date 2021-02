Neue Perspektiven will die katholische Pfarrgemeinde St. Marien und Johannes in diesem Jahr während der Fastenzeit mit zahlreichen Aktionen und Angeboten eröffnen. „Dabei haben wir mit einer Gruppe von zwölf Ehrenamtlichen sowohl herkömmliche als auch Online-Angebote erarbeitet“, hält Pastoralreferent Johannes Lohre fest. Zu den Onlineangeboten gehören etwas die „Exerzitien im Alltag“, hebt Lohre ein Angebot hervor. Impuls-E-Mails mit Texten, Bildern, Audios und Filmen leiten Interessierte durch die Fastenzeit. Wöchentlich ist eine Begegnung per Videokonferenz vorgesehen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Impulse gibt es auch gedruckt in der Kirche.

Auch die Spätschicht findet ab kommenden Mittwoch (24. Februar) um 19.30 Uhr wöchentlich unter dem Titel „Zeit des Hoffens“ online statt. Jeder kann ohne Anmeldung an der Videokonferenz teilnehmen, sollte sich aber bereits zehn Minuten vor Beginn einloggen.

Erneut ist ein Stationenweg in der „Offenen Kirche“, aber auch an öffentlichen Orten geplant. Dazu werde etwa in der Kirche eine Klagemauer vorbereitet, „wo man einfach mal seinen Frust abladen kann“, so Lohre. Das Team der „Kirche für Kinder“ bietet in der Füchtorfer Kirche eine Station speziell für Kinder an. Gottesdienste mit Musik, Kreuzweggebete, der Bußgang der Männer aber auch der „Fleischfreie Freitag“ mit Rezepten auf der Homepage runden das Angebot ab. Das ganze Programm steht auf der Homepage.