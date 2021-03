Alphörner für „Flachland-Tiroler“

Einen Einblick in die spannende Geschichte des Füchtorfer Musikvereins gewährt unsere Zeitung in einer kleinen Serie. Teil fünf reicht dabei bis in die Gegenwart.

Die Jahre 2005 bis 2019: Kein Paukenschlag, aber eine Herausforderung für „Flachland-Tiroler“ kam dann 2005 auf die Musiker zu, denn dem Musikverein wurden drei Alphörner gestiftet. Diese Aufgabe wurde angenommen und der Instrumentenzuwachs auf dem Konzert 2006 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Ende dieser Dekade gab es eine Veränderung im jährlichen Terminplan. Das Schützenfest in Glandorf wurde „abgegeben“, die Füchtorfer spielen seitdem auf dem Schützenfest in Ostenfelde. Der Wandel gehört ebenso zum Vereinsleben wie Tradition und Beständigkeit.

2012 dann zwei Konzerte: Im Mai ein Benefiz-Konzert auf Harkotten zugunsten der Anna-Konstantin-Stiftung; zum Ende des Jahres ein Weihnachtskonzert. Als Konzertsaal diente die Pfarrkirche in Glandorf.

Ein Jahr später übernahm dann Susanne Finnemeier den Dirigentenstab. Ein absolutes Highlight 2014 – nicht nur für sie – war der Auftritt bei der Preisverleihung „ Unser Dorf hat Zukunft “ auf Bundesebene in Berlin. Erstmals veranstalteten Heimatverein, Kameradschaft ehemaliger Soldaten und Musikverein 2014 zusammen ein „Brunnenfest“ am Heimathaus. Es sollte nicht das letzte Fest dieser Art sein. 2015 wurden wieder Weihnachtslieder eingeübt, für Konzerte in der Glandorfer und Füchtorfer Kirche. Im Vorsitz gab es Anfang 2016 einen Generationswechsel. Jan Böckenholt – zum Zeitpunkt seiner Wahl 21 Jahre – wurde neuer Vorsitzender des Vereins.

Als Dirigentin gab Bianca Kaup (2017-2018) ein kurzes Gastspiel im Verein. Vom 13. bis 14. Oktober 2017 spielten die Füchtorfer auf dem 68. Westfälischen Schützentag in Bad Rothenfelde. Der Musikverein begleitete den Teutonenabend und die Delegiertenversammlung. Zum Abschluss nahmen der Gastgeber Schützenkreis Teutoburger Wald e.V. und der Musikverein als Hauptkapelle die Parade mit 3 500 Schützen ab. Nach knapp 30 Jahren und wohl mehr als 1 500 Proben ging am 31. Dezember 2017 eine Ära für den Verein zu Ende. Die Aktiven mussten ihren Probenraum im ehemaligen Feuerwehrhaus verlassen und üben seitdem in der Grundschule, bis das Dorfgemeinschaftshaus fertiggestellt ist.

2018 zogen die Musiker und Musikerinnen circa 30 Mal ihre Uniformen an, wie für die Fahrzeugeinsegnung der Freiwilligen Feuerwehr oder am Vorabend des Füchtorfer Spargelfrühlings, als der Musikverein zum Früh­lingskonzert eingeladen hatte. Beim neuen Termin „Der Musikverein als fahrende Musikanten unterwegs“ spielen die Aktiven jedoch in Zivil.

2019 wurde Dirk Löchte neuer musikalischer Leiter des Vereins und bezüglich der Ausbildung an Posaune, Tuba und Co. wurde ein neues Konzept erarbeitet und erstmals umgesetzt. Zum Jahresabschluss gaben die Musiker am 3. und 4. Advent jeweils ein Kirchenkonzert in Glandorf und Füchtorf.

2020, Corona und der 125. Geburtstag 2021: Das Jahr 2020 begann für die Aktiven mit dem Spielen beim Neujahresempfang im Rathaus und der Begleitung des Rosenmontagsumzuges. Dann kamen „Corona“ und der Lockdown im März. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Der Musikverein Füchtorf wollte in seinem Jubiläumsjahr 2021 jeden Monat musikalisch besonders in Aktion treten. Dies ist aktuell nicht möglich, dafür ist die Pandemie noch zu gegenwärtig. Aktuell bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass doch noch Feierlichkeiten möglich sein werden. Geplant ist etwas am Wochenende 4. und 5. September 2021.

Der Musikverein Füchtorf

dankt jedem Mitglied für Einsatz und Treue, dankt den Partnern der Musiker für Verständnis und Verzicht, dankt den Dirigenten für Ausdauer und Energie, dankt den Verantwortlichen im Vorstand für das behutsame und zukunftsweisende Agieren, dankt allen befreundeten Vereinen für die gute Zusammenarbeit, dankt den Fans für den Applaus und den Gönnern für die finanzielle Unterstützung. Ohne die Menschen, die über Generationen hinweg dem Musikverein verbunden waren und sind, würde der Musikverein Füchtorf von 1896 kein solch stolzes Jubiläum feiern können.