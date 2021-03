Ohne Flexibilität geht es nicht

Den Kampf mit den Unwägbarkeiten des Wetters kennt Gertrude Hüchtker-Knemeyer seit ihrer Jugend aus ihrem elterlichen Betrieb, den sie schon vor Jahren übernommen hat. War es zunächst im Februar zu trocken und recht warm, waren die Niederschläge diese Woche so heftig, dass nicht alle Ackerflächen bewirtschaftet werden konnten. Hinzu kam die Sturmwarnung für Donnerstag – und das, wo doch auf vielen Feldern gerade erst die Folien aufgebracht wurden. Die Landwirtin fasst zusammen: „Mit leckerem Spargel zu Ostern , das könnte bei der jetzigen Wetterlagen knapp werden.“ Noch sei es dafür zu kalt.

Doch nun schon im zweiten Jahr in Folge treibt die Unternehmerin dank Corona etwas ganz anderes um und beschert ihr viele Stunden über Aktenordnern und vorm PC-Bildschirm. Können die Erntehelfer aus Rumänien und Polen kommen? Wenn ja, wie und was ist dabei alles zu beachten? Beinahe täglich änderten sich Verordnungen und Vorschriften.

Doch Flexibilität hat die Füchtorferin mit ihrem zu Spitzenzeiten rund 100-köpfigen Ernte- und Vermarktungsteam schon immer unter Beweis gestellt. Und in diesem Jahr hätte man sich deutlich langfristiger vorbereiten können – was die Lage vor Ort betreffe.

„Für die meisten Vorschriften habe ich Verständnis und befolge sie schon aus Eigeninteresse, damit im Betrieb alle gesund bleiben“, erläuterte Hüchtker-Knemeyer im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihr größter Wunsch für die kommende Saison sei daher auch Gesundheit für alle, aber auch an die Gastronomiebetriebe denkt die Direktvermarkterin und wünscht sich, dass die wieder öffnen dürfen. „Ich möchte mit meinen langjährigen Geschäftspartnern gerne wieder zusammen arbeiten und hoffe für sie, dass sie so schnell wie möglich wieder öffnen dürfen.“

Doch zurück zu den Erntehelfern. Die stünden, je nach Wetterlage, in ihren Heimatländern bereit. Dort müssten sie einen Corona-Test machen und hier auch regelmäßig, erläutert Hüchtker-Knemeyer. Die Unterbringung erfolge in Gruppen, so wie auch auf den Feldern gearbeitet werde. Oft geschehe das sowieso auf Wunsch von gemeinsam anreisenden Ehepartnern oder Verwandten. Auch die genutzten Fahrzeuge gehörten fest zu jeder Einheit. Zudem gebe es feste Sortiergruppen. Dadurch könne man „Vermischungen“ vermeiden.

Bis das Gros der Erntekräfte circa zwischen dem 10. und 15. April anreist, hat die Landwirtin, die im Büro stundenweise von ihren Töchtern unterstützt wird, noch eine Menge Formulare zu Einreise und Arbeitsverträgen auszufüllen. Bei Fragen, so Hüchtker-Knemeyer, könne sie auf die Unterstützung von Verbänden und Spargelvereinigungen bauen. Hilfreich seien auch die dazu angebotenen Online-Seminare gewesen. Lob gab es auch für das Gesundheitsamt des Kreises, mit dem man im stetigen Austausch stehe.

Im Vergleich zum Vorjahr habe sich rund um den Hofladen an der Milter Straße wenig geändert. Desinfektion, Schutzwände und Betretungsbeschränkungen blieben. So ist alles in allem der Stand heute. „Und auf alles andere wird gewohnt flexibel reagiert“, versichert die tatkräftige Spargelbäuerin optimistisch.