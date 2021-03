Im Haushalt 2021 der Stadt Sassenberg ist für 2021 ein Betrag von 35 000 Euro für die Aufstellung von E-Ladesäulen geplant, was die FDP-Fraktion sehr begrüßt. Die Säulen werden mit 15 000 Euro gefördert.

Für die Folgejahre sind allerdings keine weiteren Mittel eingestellt. Die Liberalen sind der Auffassung, dass die Maßnahmen zum infrastrukturellen Ausbau für E-Mobilität deutlich langfristiger und umfangreicher notwendig seien. „Neben der Auswahl geeigneter Standorte ist die Bereitstellung einer entsprechenden Ladeleistung für den infrastrukturellen Ausbau und Nutzung durch die Bürger und Besucher von Sassenberg und Füchtorf wichtig“, unterstreicht Fraktionsvorsitzender Sven Blüthgen in einem entsprechenden Antrag der FDP , der im Infrastrukturausschuss verlesen wurde.

Darin wird beantragt, weitere Ladeplätze mit einer Leistung von 22 bis 50 Kilowatt (wie am Lidl) auszuwählen, die mit Verweildauer von 20 bis 60 Minuten ein sinnvolles Angebot darstellen. Diese könnten technisch mit der „Verstärkung der Stromversorgung Innenstadt Sassenberg“ (60 000 Euro) verbunden werden. Weitere Standorte können in Zusammenarbeit mit den Anregungen aus der Bevölkerung folgen, betont die FDP und ergänzt: „Zusätzlich sind Schnellladesysteme mit 150 kW sinnvoll.“ Ferner sei laut Liberalen zu prüfen, ob diese in Kooperation mit Sassenberger und Füchtorfer Unternehmen entstehen können.