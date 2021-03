Noch ist das im vergangenen Jahr vertagte Ferienlager St. Marien und Johannes unter dem Motto „Die große Deutschlandtour“ nicht komplett ausgebucht: Reiselustige im Alter von neun bis zwölf Jahren können sich noch ihren ostfriesischen Sommerurlaub sichern, teilt das Ferienlagerteam mit.

„Unser tolles Küchenteam findet sich gerade zusammen und die Betreuerinnen und Betreuer sind voller Vorfreude und basteln fleißig am Programm für die 35 bereits angemeldeten Ferienlager-Freunde“, gibt Lagerleitung Irmi Lehringfeld einen Einblick in die Vorbereitungen. Doch einige weitere Kinder, die Lust auf Abenteuer, viel Action und abwechslungsreiche Thementage haben, fehlen noch, bevor der Countdown zum Ferienlager beginnt.

Von Samstag (7. August) bis Montag (16. August) wird es dann heißen: „Ferienlager pur – die große Deutschlandtour“. Im Jugend-Naturcamp Mitte in Großefehn werden die Kinder nach einem Jahr ohne Urlaub ganz Deutschland „bereisen“: In diversen deutschen Städten gibt es so einige verpasste Festivitäten nachzufeiern. Zudem stehen kreative Workshops, Wiesenspiele, Aktionen in den Kleingruppen und Entspannung auf dem Urlaubsplan. Das weiträumige Gelände bietet zudem viele Möglichkeiten zum Toben und Spielen, worauf die Kinder in der vergangenen Zeit so oft verzichten mussten.

Das Betreuer-Team und die Lagerleitung hoffen nach der eingelegten Zwangspause auf ein ganz besonders schönes Lager. Für weitere Informationen und Rückfragen steht das Team über Facebook und per Mail zu Verfügung. Anmeldungen werden per Mail unter ferienlager-sassenberg@web.de entgegengenommen.